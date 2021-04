Premios Oscar: Así fue la vez cuando Luis Miguel ACOMPAÑÓ a Salma Hayek a la ceremonia en 1997: FOTOS

La ceremonia número 93 de los Premios de la Academia está a punto de comenzar, pero hoy también se publica el tercer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, por lo que los fanáticos están en una encrucijada y no saben a qué evento televisivo darle preferencia.

A la par, este domingo se ha viralizado una fotografía que recuerda la primera vez que la actriz Salma Hayek asistió a la ceremonia de los Oscar hace casi 25 años. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es que en esa ocasión, la mexicana iba muy bien acompañada nada más y nada menos que por Luis Miguel.

La imagen fue compartida hace unos años por la propia Salma Hayek en su cuenta de Instagram, en donde en ese entonces escribió:

"Hace 20 años en mis primeros Oscares con mi amigo Luis Miguel. Dios mío que flaca estaba!".

FOTO: IG @salmahayek

En esa ocasión, Hayek asistió a los Oscar debido a que era la presentadora de Kenny Loggins, músico que interpretó la canción For the First Time de One Fine Day (nominada a Mejor Canción Original). Luis Miguel acompañó a Salma durante la ceremonia y posteriormente acudieron a la fiesta de Elton John a favor de una fundación.

¿Luis Miguel y Salma Hayek eran pareja?

Aunque diversos rumores se desataron sobre un supuesto noviazgo entre estas dos estrellas, tanto Luis Miguel como Salma Hayek declararon en ese entonces que lo único que había entre ellos era una gran amistad.

"Somos amigos desde hace 12 años. Ya te veo la cara como diciendo que hay algo sospechoso entre nosotros. Lamento decepcionarte", declaró Hayek en ese momento.

FOTO: Getty images

Vale recordar que en ese año, "El Sol" mantenía una relación con la presentadora Daisy Fuentes y por su lado, Salma Hayek comenzaba un romance con el actor Edward Norton.

Además, la amistad ha seguido con el paso de los años, pues la mexicana no deja de saludarlo en redes sociales o felicitarlo por su cumpleaños.

