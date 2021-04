Diego Boneta: Así fue su olvidado romance con Michelle Salas quien ahora es su hija en Luis Miguel, La Serie; FOTOS

A lo largo de sus casi 20 años de trayectoria, Diego Boneta se ha posicionado como uno de los actores y cantantes más populares en los últimos años a nivel nacional e internacional. Fue en 2012 cuando, junto a Tom Cruise y Russel Brand, el actor saltó al éxito en Hollywood tras participar en la producción “Rock of Ages”.

Fue durante el rodaje de la película cuando el actor conoció a Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, con quien comenzó una amistad que se transformaría en una relación más formal. Debido a que ambos vivían en Los Ángeles, la cercanía era inevitable, por lo que los rumores respecto a un noviazgo comenzaron a crecer.

Fugaz romance

Cuestionado por la prensa mexicana, Diego Boneta aseguró que Michelle era una gran mujer y la describió como “una tipaza”. Además, no negó sentirse atraído por su belleza y su carisma. Sin embargo, no confirmó la información sobre el romance.

“La acabo de conocer, nos estamos conociendo”, fueron las palabras que utilizó el actor para responderles a los medios mexicanos que tocaron el tema. Incluso, el actor bromeó diciendo que Michelle no le hacía caso y hasta solicitó consejos para conquistarla.

Por su parte, la influencer decidió no declarar demasiado al respecto, por lo que prefirió mantenerse en silencio y no responder cuando le preguntaban si tenía o no una relación con el actor.

Sin embargo, ninguno pudo contener sus muestras de afecto en la vía pública, por lo que los paparazzi les captaron juntos y muy cercanos en repetidas ocasiones. El fugaz romance estuvo marcado por afirmaciones cada vez más subidas de tono, como que habría boda o que la pareja ya vivía en la misma casa; pero días después se supo que la relación había terminado.

Foto: Twitter @raulbrindis

Como a lo largo de su presunto noviazgo, Michelle no realizó ninguna declaración al respecto y se mantuvo en silencio. Fue el actor Diego Boneta quien insinuó que la relación no había funcionado y, aparentemente, hasta ahí había quedado el tema.

El consejo que le dio Luis Miguel

No fue hasta las grabaciones de “Luis Miguel: La serie” cuando el actor tuvo que enfrentarse una vez más a la situación, pues es él quien interpreta al Sol de México y padre de su exnovia, Michelle Salas.

Aunque en repetidas ocasiones el actor ha afirmado ser un gran admirador del ídolo nacional, no dudamos que la situación se torne un poco incómoda, ya que en esta segunda temporada debe tratar con Michelle en un plano completamente diferente: siendo su padre en la ficción. A pesar de eso, Diego Boneta ha desempeñado su papel como un profesional y ha seguido el consejo del mismo Luis Miguel.

“Un día me dijo: Diego, cuando se hable de ti en la prensa, que sea por tu trabajo y no por tu vida personal”, confesó.

Es por esta razón que, desde ese momento, Diego Boneta ha decidido mantener su vida privada en secreto.

