“Soy una madre destrozada”: Alejandra Guzmán ante problema con su hija Frida Sofía

Entre lágrimas, Alejandra Guzmán aseguró que sería la última vez que hablaría sobre el problema que tiene con su hija Frida Sofía, que es un capítulo cerrado, pero aceptó que si ella quiere abrirlo está dispuesta, pero con expertos que puedan ayudarlas. “Cada vez que cantó 'Yo te esperaba' lo hago deshecha, porque soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo, le pido a Dios, porque no puedo ”, dijo la cantante en exclusiva en el programa de Heraldo Televisión, Me lo dijo Adela.

La rockera decidió hablar tras las acusaciones de su única hija en contra de su abuelo, el también cantante, Enrique Guzmán, y comentó que le duele estar lejos de Frida, “siento que esto ha llegado a un nivel muy fuerte, increíble, es triste, porque es mi hija, yo la parí, y mi padre que tanto admiro y adoro, entonces es bueno que hablemos que dejemos claro la situación que he vivido”, le confesó a la periodista Adela Micha.

“En estos momentos que estamos viviendo es muy fácil hablar de alguien y embarrar de lo que quieras a esa persona, por eso vengo a darte la cara, Adela, porque quiero cerrar este capítulo, que la gente se dé cuenta de que hay un desorden que la hace decir cosas que igual ella cree son ciertas, pero para eso se necesita de un profesional y ojalá esto llegue al fondo y pueda desencadenar la verdad”, comentó durante la entrevista

La intérprete de “Flor de papel” aclaró que en la escuela su hija fue diagnosticada con un trastorno de la personalidad, y desde ahí se desataron muchos problemas, “creo que está enojada porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y para el seguro médico, porque con el seguro se medicaba a su manera, y eso es peligroso”.

Al cuestionarle si descalificaba las declaraciones sobre abuso que hizo su hija en contra de su abuelo, La Guzmán dijo: “No la descalifiqué automáticamente, he estado donde puso a mi padre, he sido protagonista de un drama, todos tenemos miedo de qué pueda pasar después, esto está llegando a ser incontrolable, he ido a todas las terapias, a rehab, yo no puedo ayudarla, porque también tengo mis problemas. Estoy limpia y sobria desde hace dos meses, y estoy contenta porque creo que debo sobrepasar esta etapa”.

La hija de Silvia Pinal dijo que está cansada de que esto ya sea un circo, de que ya no tiene nada que decir, porque aceptó que ha tenido adicciones, mismas que las ha dicho en público, que ha tratado de ser honesta, y recordó que su padre le pidió perdón por los golpes que le dio a su mamá y que por eso le ha pedido a Frida por teléfono que le dé oportunidad de hablar y que se acercara a ella, pero no ha recibido respuesta.

“Mi mamá también le ha pedido que se acerque, y no ha querido; después me llamó con las cámaras de un programa de televisión, pero quiero hacer esto sin cámaras, porque tienes que desahogarte, y para eso está la familia”.

Alejandra recordó que ha vivido momentos muy complicados con su hija, pero que cree que el rompimiento se dio en 2018, cuando estaba en medio de la gira Versus, y que tuvieron una pelea fuerte, en la que existió violencia de parte de Frida hacia ella. “Hubo agresiones físicas, y desde entonces se rompió la relación, empezó a atacar a Michelle, después a Silvia, a mis ex managers, a mi padre, a mi hermano y a Polo, que tiene un año; creo que se sale de la realidad”.

Y aunque dice que está tranquila de que el padre de Frida, Pablo Moctezuma, se encuentre cercano a su hija, también reveló que desde hace 29 años no habla con él, porque a su expareja se le han olvidado las golpizas que le dio cuando se encontraban juntos.

Datos

Frida Sofía vive en un departamento en Miami que le regaló Alejandra.

La Guzmán cantará el tema principal de la película Sexo Pudor y Lágrimas.

Desde hace nueve años se somete a operaciones para quitarle polímeros del cuerpo.

Ale aseguró que se enteró del embarazo de su hija por las noticias.

1992 Nació Frida Sofía en la Ciudad de México.

53 Años de edad tiene Alejandra Guzmán.

2017 Cuando lanzó el tema “Yo te esperaba”.

1988 Fue el año en que debutó con Bye mamá.

