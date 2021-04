Se toma un rompope y se convierte en el Cibernético: Pablo Moctezuma sobre Alejandra Guzmán

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofia salió en defensa de su hija y de paso señalar como una persona violenta a su expareja Alejandra Guzmán de quien dijo tiene problemas con las bebidas alcohólicas pues cada que se toma un trajo, su ímpetu se acelera como la personalidad de un famosos luchador. En medio de la guerra de declaraciones que en las más recientes semanas se ha dado entre Frida Sofía y la rockera, Moctezuma.

En cuanto a las acusaciones que Guzmán ha hecho en torno a que el padre de su hija la golpeaba, el empresario manifestó que las acciones que tomó sólo fueron en su defensa ya que su expareja se vuelve muy explosiva bajo los efectos del alcohol.

"Esto es ya una locura, esta mujer haciendo esas acusaciones tan estúpidas porque, bueno, realmente conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado en toda su vida de tener problemas con todo el mundo. Mira, es muy fácil, te lo voy a resumir: llevo 25 años casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyarme con Frida y a Frida con su mamá. Es tan mentira lo de los golpes, obviamente me he defendido de ella porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético", declaró Moctezuma en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

¿Alejandra Guzmán abusada sexualmente?

De acuerdo a la entrevista que concedió esta tarde y como réplica a la que hizo Alejandra Guzmán con Adela Micha, Pablo Moctezuma contó algo que no se sabía hasta estos días y que para él agrava la falta de empatía que la cantante ha tenido con su hija.

"Hasta el día de hoy le tenía cierto cariño y respeto a Alejandra, no quería que esto trascendiera. Alejandra está muy mal asesorada. Pero te voy a decir lo más fuerte, ahora sí voy a hablar digan lo que digan: a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo, fue abusada sexualmente por alguien cerca en su familia. A mi no me platicaron, no es chisme. Entonces, que Alejandra no haya tenido la empatía con su hija", dijo el empresario.

¿Quién es Pablo Moctezuma?

Pablo Moctezuma es el hijo de los empresarios Estela y Cayetano Moctezuma. Doña Estela era la dueña de los restaurantes ‘Casa Dorada’, ‘Candelero’ y ‘Salamanca’.

Debido a las ocupaciones de sus padres, Pablo fue enviado a un internado militar a Estados Unidos y regresó hasta cursar la preparatoria.

AV