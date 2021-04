Christina Aguilera está de regreso, y con un ÁLBUM en ESPAÑOL

La cantante Christina Aguilera se ha sumado a la moda del momento como Selena Gomez y The Weeknd pues se ha animado a cantar en español. Recientemente la intérprete asombró con el anuncio de que lanzará música en este idioma muy pronto.

En realidad, este movimiento no es nuevo para Aguilera, pues en el año 2000 lanzó un álbum con canciones en español e incluso -a finales de los años noventa- ella fue quien cantó “Mi reflejo” el tema icónico de la película animada y live-action de Disney, "Mulán".

En entrevista para la revista Health, Aguilera confesó que "trabaja simultáneamente" en un disco en inglés y en la "continuación" de su debut en español que salió al mercado hace dos décadas. El disco que la convirtió en una leyenda y conmovió a miles con el tema “Pero me acuerdo de tí”.

Desafortunadamente la artista, que recién cumplió 40 años, declaró que el álbum en español no llegará solo en un par de semanas, en realidad tardará algunos meses más.

La cantante no ofreció fechas, aunque sí declaró que se podría tratar de un “trabajo intimista”.

"Me he acercado a todas mis sesiones de escritura como un libro abierto y diciendo: 'Mira, así es como me sentí'. Mucha gente ha dicho: 'Espera, no tenía ni idea de que alguna vez te sentiste así porque siempre has sido un pilar de fuerza con tus mensajes'", dijo la cantante antes de subrayar que incluso al reconocer la verdad y el poder.