KENDALL JENNER ¿será mamá muy pronto?, esto fue lo que dijo

Kendall Jenner ha revelado sus deseos de ser madre y de formar una familia muy pronto, siguiendo así los pasos de sus hermanas.

La modelo de 25 años, en el teaser más reciente de Keeping Up With The Kardashians, reveló ese anhelo de formar su propia familia, aunque no compartió con quién querría cumplir ese sueño.

"Quiero mucho tener hijos, pronto también", exclamó brevemente en el teaser. La afirmación estuvo acompañada de una imagen en la que carga al hijo de su amiga Malika Haqq, el pequeño Ace.

A pesar de la última revelación, la estrella de la pasarela ha dejado en claro que ha estado disfrutando de su vida sin niños. Aunque Kendall comenzó a salir con el jugador de la NBA Devin Booker en julio de 2020, y la pareja se preocupa "inmensamente", una fuente dijo en exclusiva a Us Weekly que no están listos para comprometerse.

La modelo es la única de las hermanas Kardashian sin hijos. Kim Kardashian tiene cuatro hijos con Kanye West, Kourtney Kardashian tiene tres con Scott Disick, Khloé a su hija True con Tristan Thompson y Kylie Jenner a Stormi, cuyo padre es el cantante Travis Scott.

Kendall Jenner, a sus 25 años, le ha dado prioridad a su carrera como modelo, sin embargo, fue hasta ahora que expresó su deseo de formar su propia familia, lo cual podría ocurrir muy pronto.

Tal y como lo han hecho sus hermanas, Kendall Jenner está creando una nueva fuente de ingresos, además de trabajar como modelo.

Se trata de una marca de tequila que, según expertos, es de muy buena calidad, algo que podría ser un buen negocio para su futura familia.

