Nath Campos y Evan Rachel Wood toman valor y denuncian abuso sexual

A tres años del movimiento #MeToo, el nombre de Nath Campos y Evan Rachel Wood se sumaron a la lista este año. La primera una influencer mexicana de redes sociales quien denunció abuso sexual de su colega Rix, la segunda una actriz nominada a dos Globos de Oro, acuso a Marilyn Manson por el mismo cargo. En ambos casos, los inculpados negaron los hechos.

Campos llevó el caso a los juzgados, pero contó en un video que el hecho ocurrió hace años, cuando al salir de una fiesta alcoholizada, Ricardo González, mejor conocido como Rix, se ofreció a acompañarla a su departamento y fue ahí que él abusó de ella.

“Una de las principales cosas que me hizo no hablar era pensar en '¿qué iba a decir la gente?', porque la primera reacción que tuve de personas cercanas fue de rechazo. Me daba miedo que eso pasara a un nivel gigantesco, que me conocieran solo por esto, pero en el último año pensé que era mejor tener esto como parte de mi historia, y ayudar a mujeres que vivieron algo similar”, señaló Campos.

Rix no habló al respecto, sólo dijo que el día de los hechos ambos estaban ebrios y no recordaban lo que había pasado. Hasta el momento no se han dado a conocer más acusaciones en su contra, pero hace una semana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo detuvo e ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, tras una orden de aprehensión vigente, por su probable participación en el delito de tentativa de violación.

En el caso del intérprete de “The Beautiful People”, en cuanto la actriz de la serie “Westworld” dio a conocer que durante los tres años que mantuvieron una relación, él abusó de ella física y sexualmente, más mujeres alzaron la voz y a días del primer señalamiento, ya acumulaba otras cuatro denuncias. Por lo que la discográfica Loma Vista Recordings terminó su contrato laboral con Brian Warner, nombre real de Manson.

Aunque el músico negó los hechos diciendo que se trató de una “horrible distorsión de la realidad”, ya es investigado por violencia doméstica, según informó el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles.

OTRO CASO MEXICANO

Quien también fue acusado de abuso físico, fue el actor Eleazar Gomez, quien semanas antes de que se terminara 2020, fue detenido, y desde entonces permanece encarcelado, luego de que su novia Stephanie Valenzuela reportó que la había golpeado y tenía marcas de mordidas en las mejillas.

No era la primera vez que se señalaba al actor como un hombre violento, ya que durante su relación con Danna Paola se les vio discutiendo a gritos en algunos lugares públicos. Además, otras ex parejas del actor, se atrevieron a denunciar que también tenía actitudes violentas en su contra.

DATOS

La youtuber mexicana Ixpanea, también denunció que Yayo Gutiérrez le pedía fotos íntimas.

El caso de Nath Campos sigue en juzgados, estaba detenido por el cierre de los mismos.

Campos es hermana de la actriz Gloria Aura, y se dio a conocer en Vine.

Los padres de Campos son el compositor Kiko Campos y Maika Trigos.

Rix ha dicho que su colega busca hacer un caso mediático.

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007, cuando él tenía 38 y ella 19.

Wood ha dicho que Manson le lavó el cerebro para que no dijera nada de lo que pasaba en su relación.

Los seguidores de Rix pasaron de 1.1 millones a 1.8 en el último mes en Instagram.

NÚMEROS

3.3 millones de seguidores tiene en Instagram Campos.

2010 se comprometieron Wood y Manson, pero al final se separaron.

Por Patricia Villanueva Valdez

