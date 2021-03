Lucía Méndez busca reencuentro con su examante Luis Miguel

La cantante mexicana Lucía Méndez, quien se le ha relacionado con Luis Miguel en épocas pasados, hoy la artista confesó su deseo de reencontrarse con "El Sol".

Pese a su tórrido romance que sostuvo con el intérprete de "La Incondicional" cuando el cantante estaba por cumplir la mayoría de edad, Méndez insistió que su interés de volver a ver a LuisMi es para que forme parte de su lista de invitados de su nuevo proyecto.

La también actriz señala que su nuevo proyecto se titulará “Lucía Méndez presenta”, y fue interrogada por su deseo de integrar a la lista de invitados al intérprete de “La Incondicional”.

“Lo voy a luchar, ¿por qué no?, le voy a preguntar, le voy a decir si me puede dar una charla más que entrevista, pero por supuesto que yo también voy a luchar por tener al ‘Sol’”, dijo en entrevista para Ventaneando.

Durante la entrevista, destacó el gran cariño y aprecio que tiene por Luis Miguel, La Méndez subrayó: “¡Claro!, ¡cómo no!, me encantaría tener esa charla con él, porque aparte yo lo quiero mucho, y cuando nos tratamos y salimos, fue una relación muy divertida. Sí, sí voy a tratar de tener al ‘Sol’”.

A inicios de este 2021, Lucía Méndez contó en una charla con Yordi Rosado algunos detalles de su noviazgo con Luis Miguel, asegurando que fue engañada por él con respecto a su edad.

“Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20 […] Ya no era un niño de 17 años ingenuo. Era muy inteligente, muy maduro para sus 17 años y yo creo que él empezó a vivir muy temprano. Como que congeniábamos porque era muy inteligente, nos llevábamos muy bien y nos divertíamos. Su mejor momento y mi mejor momento. Son besos que puedo dejar guardados”, dijo la artista en ese momento.

