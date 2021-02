¿Será? Lucía Méndez se deja IR y cuenta el PLEITO con Madonna: VIDEO

Lucía Méndez, reconocida actriz mexicana confirmó a la periodista Adela Micha que su altercado con Madonna, fue real.

Fue en 2016 cuando Lucía dio a conocer que la reina del pop se enojó con ella cuando no quiso levantarse durante un concierto en Miami. “Fui con mi ex marido, el cubano a verla”, explicó la también cantante.

Durante el relato, Méndez señaló que tenía lastimada su rodilla por el ejercicio de spinning que había hecho previamente, por lo que tenía malestar y no deseaba asistir al concierto. Sin embargo, la diva mexicana dijo que su expareja había insistido para que asistiera.

“Nos sentamos y de pronto todo mundo se para porque Madonna salió a cantar”, relató Lucía. La actriz no se levantó y Madonna, al parecer se molestó. Posteriormente, recuerda que se le acercó un guardia de seguridad quien le pidió que se levantara de su asiento.

Ante la insistencia del sujeto, explica Méndez que se vio forzada a advertir que llamaría a su abogado. Según el recuerdo, Madonna “volteó con los guardias de seguridad y les preguntaba por qué no se paraba. “Y dije: pues menos me paro, desgraciada. No me voy a parar.”

Juego psicológico

Pero, según lo relatado, Madonna se desesperó. “Soy artista también y de alguna forma no me apantalló, aunque sea Madonna”, explicó Méndez, quien además señaló que aplicó un ‘juego psicológico’ a su conflicto con la cantante.

"Sentada me le quedaba viendo y luego hablaba con mi ex marido, para que se enojara más todavía. Fue un juego psicológico el que le hice a su ego", consideró. Las cosas subieron de tono cuando "llegó un momento en que (Madonna) volteó y me hizo 'Fuck you'".

Pero la protagonista de Colorina no se quedó con los brazos cruzados. "En una de las veces que volteó le hice 'Fuck you' y entonces ahí sí ya se dio la vuelta, ya no me volteó a ver, la gente de su equipo viéndome con odio, un odio jarocho impresionante, y no me paré en todo el concierto", recordó.

Lucía Méndez cuenta sobre su pleito con Madonna pic.twitter.com/GyKGlLWvu9 — Lo + viral (@VideosVirales69) February 28, 2021

snd