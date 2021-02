Madonna aterroriza a sus fans con drásticos cambios en su rostro; la comparan con Ninel Conde

La reina del pop dejó sin palabras a sus fans luego que compartiera en sus redes sociales una fotografía en donde aparece con un rostro totalmente distinto a como la recordaban y ahora luce prácticamente irreconocible; Madonna, de 62 años, dejó sin palabras a sus seguidores quienes se preguntaron si la cantante decidió operarse el rostro.

La gran estrella de la música compartió un clip en donde se le ve una boca muy prominente la cual sobresale aún encima del excesivo maquillaje que porta en los ojos, algo que dejó desconcertados a sus casi 16 millones de seguidores en Instagram. En la grabación aparece portando un abrigo color negro y unos grandes aretes dorados, además resalta su característica melena rubia.

"Hola a todos, ¿cómo están? Ha pasado tiempo sin tener comunicación directa con mis fans y seguidores y ¿saben? hoy me tomé el tiempo para preocuparme por mi apariencia", se escucha decir a Madonna en el video. "Mi pelo está mal peinado y creo que tal vez me he puesto demasiada sombra de ojos rosa".

Bromea y se divierte con sus fans

Al inicio de la grabación, sus fans se sorprendieron por el aspecto de Madonna e incluso llegaron a suponer que se trataba de algún cambio radical al que se había sometido la artista, sin embargo ella misma aclaró que se trataba de una broma y estaba jugando con los filtros de su celular.

Madonna enfatizó que la iluminación en ese momento no es muy buena y que no contaba con el tiempo suficiente para verse bonita o para ponerse un atuendo bonito y solo le restaba concentrarse en su trabajo, señaló: “Realmente los amo y los extraño a todos, estoy trabajando muy duro para hacer algo fantástico para ustedes, está bien, así que prepárense para Madame X. Hasta la vista", concluyó la cantante en su clip.

Los fans de Madonna están acostumbrado a los cambios drásticos que la artista realiza en su aspecto, por lo que en un inicio pensaron que quizá se habría realizado algunos “retoques” en el rostro, hubo incluso quienes la compararon con la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, debido al drástico cambio que ha tenido con el paso de los años debido a las cirugías.

Sin embargo, todo quedó claro y Madonna descartó esa opción, hace solo unas semanas la reina del pop se cambió el color de su pelo a rosa y en ese entonces sus seguidores pensaron que se trataba de algún filtro para celulares, no obstante la talentosa artista realmente si se tiñó de rosa el pelo por lo que sorprendió aun más a sus fans.

mypr