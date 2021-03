¡Rosé de BLACKPINK se lanza como solista! Esta es la FECHA de su debut ¿deja el grupo de K-pop?

La espera terminó para las y los BLINCKS, pues hace unas horas Rosé de Blackpink reveló la fecha de su debut como solista. El estreno de su canción en solitario no sólo es esperado por los seguidores del grupo de k-pop, sino también por los expertos del género.

Desde el concierto virtual "The Show", los fans de la agrupación surcoreana pudieron ver un adelanto de Gone, lo que sería una de las canciones en la que la artista ha trabajado para su solo.

La cantante publicó en sus redes sociales los primeros posters de lo que sería su video musical, el cual se liberará el próximo 12 de marzo de este año; y los conceptos se han hecho virales y han desatado las especulaciones.

En la primera imagen, Rosé luce un cabello rubio y usa un vestido color lila, una tonalidad que predomina en el poster dando un sentido de sueño. En el segundo poster, la idol está en un escenario envuelto en llamas en el que arde un automóvil, similar a la escenografía de “Playing With Fire” de Blackpink.

En la parte posterior del teaser se observa un letrero que dice “No way out you are now”, lo cual podría ser el nombre del sencillo principal del álbum de Rosé, aunque esto es solo una teoría del fandom.

¿Rosé dejaría Blackpink?

YG Entertainment, compañía del grupo de k-pop femenino, ha dejado que las integrantes de Blackpink debuten en solitario. La primera en lanzar un sencillo como solista fue Jennie, quien en 2018 colocó "Solo" en las listas de popularidad a nivel mundial.

Rosé sería la segunda en sacar una canción sin la agrupación, mientras que la rapera Lisa haría lo propio en los próximos meses. Hasta el momento se desconoce si Jisoo ha trabajado en música por su cuenta, pues actualmente se desempeña como actriz en un drama coreano llamado Snowdrop.

mfa