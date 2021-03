Así fue la TRÁGICA muerte de Jimi Hendrix; considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos

Jimi Hendrix fue considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos, pero lo que nadie esperaba era que con 27 años perdiera la vida por lo que parece una sobredosis accidenta, esto debido a que era muy conocido su gusto por las drogas; pero todo parece indicar que la noche del 17 de septiembre de 1970 se le pasarían las manos.

A pesar que esta es la versión oficial, todavía quedan muchos cabos sueltos sobre su muerte, ya que algunos dicen que la historia no termina de encajar en todos los puntos. El día de su muerte se encontraba con Monika Dannemann, una patinadora retirada por una lesión, quien se dijo ser el verdadero amor de Jimi, pero la que no pudo hacer la llamada a emergencias a tiempo, esto, aparentemente, porque estaba muy nerviosa y no supo que hacer.

El 17 de septiembre de 1970, el mundo del rock y los amantes de las guitarras se detuvo, ya que una gran estrella perdería la vida en el cuarto de hotel en Londres, supuestamente por combinar drogas, alcohol y pastillas para dormir, una combinación que para muchos sería letal, pero se dice que Hendrix ya lo había hecho antes.

La historia de su partida

La patinadora alemana comentó en diversas ocasiones la historia, donde en cada una llegó a cambiar detalles, mismos que hacían dudar de la veracidad de la misma, pero al ser la única que estaba presente y la que reportó a las autoridades la muerte de la estrella de rock; eso sumado a que la autopsia revelaría que murió por la sobredosis, hicieron que al final la versión oficial indicara que fue una sobredosis accidental.

Una de las tantas versiones que dio Dannemann indica que cuando ella se dio cuenta pensó que el guitarrista estaba dormido, pero a diferencia de otras ocasiones tenía un hilo de vomito, por lo que al ver la tabilla de pastillas para dormir vio que faltaban 9, por lo decidió marcarle a Eric Burdon, amigo de Hendrix, quien le dijo que esperara y si no mejoraba ya le marcaba al doctor. Después de una larga discusión decidió marcar a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde.

Otras versiones

Además de la oficial, la gente mantiene cuatro versiones sobre la muerte de la estrella de rock, pero ninguna de ellas habla que fue suicidio o que era depresivo. Las versiones indican que pudo ser por un ajuste de cuentas con la Mafia, ya que se tiene que recordar que el guitarrista tenía una debilidad por las drogas, especialmente su experimentación con la heroína.

También se habló que la muerte la pudo haber orquestado su agente, quien quería cobrar el seguro para hacerse millonario a costas de la fama y talento de Hendrix, más de lo que pudo ser si el musico seguía su carrera activa. Una última habla que pudo ser por la CIA, ya que se tiene que recordar que en esa época el racismo en Estados Unidos era muy alto y Hendrix era un negro adorado por los blancos.

