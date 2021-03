Así fue la TRÁGICA muerte de Kurt Cobain; ¿Se suicidó por hacer un bien a su familia?

Kurt Cobain fue considerado uno de los grandes genios de la música, siendo Nirvana uno de los más grandes donde logró hacer que la gente conociera su música, pero todo terminó cuando tenía 27, ya que el cantante decidió quitarse la vida de una forma que sorprendió a todos, ya que se dio un disparo.

El 5 de abril de 1994 es una fecha que quedó marcada en la mente de muchos amantes del rock, en especial de Nirvana, ya que ese día, en Seattle saldría una noticia que pocos querrían escuchar, Kurt Cobain se había quitado la vida en una de las habitaciones de su casa; así es, el genio de la música había decidido armar toda una escena para decirle adiós a este mundo.

Kurt no quería que sus hijos siguieran sus pasos, por lo que decidió que lo mejor para ellos era que él no estuviera cerca de su vida. No quería que Frances, su hija, quisiera seguir sus pasos y convertirse en un rockera, la pequeña apenas 20 meses, en aquel año, estaría mejor sin él; por lo que decidió hacer una carta de despedida y quitarse la vida.

Las últimas horas de Kurt Cobain

El cantante estadounidense decidió encerrarse en una habitación de su casas, la puerta estaba atrincherada con un taburete para que nadie pudiera impedir que se quitara la vida. Previo a su despedida, Kurt comenzó a escribir una carta donde se despedía de todos, pero la misma estaba dirigida a Boddha, su amigo imaginario de la infancia.

Después de quitarse la gorra que usaba para que la gente no lo reconociera, Cobain sacó una caja donde guardaba todas sus drogas, posteriormente se inyectó tres dosis de heroína, todo esto combinado con mucha cerveza y cigarrillos como parte de su preparación para quitarse la vida con un disparo.

Previo a agarrar el arma de fuego, el cantante decidió colocar dos toallas en el suelo y dejar su billetera con la licencia fuera para que las autoridades correspondientes pudieran reconocerlo cuando llegaran a la escena del crimen. Una vez hecho todo esto, se acomodó en el piso, agarró una escopeta calibre 20 y decidió jalar del gatillo con el arma en dirección a su cara.

"No puedo soportar la idea de que Frances, su hija, se convirtiera en el rockero miserable y autodestructivo que me volví", se lee en la carta suicida que dejó el genio musical. Desde ese entonces, la gente sigue recordando al talento que con 27 años decidió dejar este mundo para unirse al club de los 27 para tocar en el más allá.

dza