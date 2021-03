ARATH DE LA TORRE confiesa que los antidepresivos cambiaron su vida

A días de cumplir 46 años el próximo 20 de marzo, Arath de la Torre confesó en entrevista para la revista TV Notas lo complicado que fue darse cuenta que padecía depresión y ataques de ansiedad, mismos que debió enfrentar y someterse a tratamientos que incluyeron antidepresivos como parte cotidiana de su vida.

Para comenzar, el mismo Arath recomendó buscar ayuda profesional para enfrentar padecimientos como la depresión y ansiedad, ya que hay tratamiento especializado para estos.

Lloraba sin razón y llegó a sentir que moría

Ante lo extraño que fue para él darse cuenta que algo no andaba bien consigo, Arath de la Torre recordó.

“Un día mientras grababa me dio un ataque de pánico, sentí que me moría, sentí una opresión tan fuerte en el pecho que pensé me daría un infarto, pero me diagnosticaron depresión y ansiedad. La depresión es una enfermedad silenciosa y terrible que no avisa, además, puede ser, como en mi caso, química y emocional, por lo que no es fácil detectarla”.

“Sí. A veces iba solo en mi coche y me ponía a llorar sin razón, y pensaba: ‘Estoy emocional’; o recién empezaba el día y decía: ‘Por favor, que ya termine para irme a mi cama’. La depresión es una enfermedad que padecen niños, adolescentes y adultos, y es necesario que la gente lo hable sin pena, porque sí hay solución”, señaló.

Familia y esposa lo ayudaron

De igual forma, agradeció haber crecido en una familia de médicos y, hoy en día, tener la comprensión de su esposa.

“Así es. Yo vengo de una familia de doctores y sé que así como hay medicamento para el hígado, hay el que equilibra los químicos del cerebro. Ella (su esposa) sólo me preguntaba: ‘¿Estás preocupado?’, en cambio, ahora que estoy medicado, me dice: ‘Traes otro rollo’. Es como si un psiquiatra te hiciera un traje a tu medida, el medicamento cambió mi vida poco a poco y me hizo sentir mejor; ahorita soy muy feliz, medicado, pero feliz y funcional”.

Tras aclarar que su relación con Ulises de la Torre, su hermano, es prácticamente nula y no se hablan, el actor enfatizó su cariño a su madre y padres.

Para finalizar, Arath reflexionó que al estar por cumplir 46 años es el momento ideal para compartir su historia y pedir a las personas que se revisen, observen y escuchen para detectar algún indicio de depresión y atacarlo a tiempo, ya que sí tiene cura.

Próximamente, podrás verle en el programa dominical de comedia Dr. Cándido Pérez, a lado de Irán Castillo.

maaz