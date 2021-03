Kendall Jenner revela que quiere tener una experiencia, ¡como mamá!

La modelo Kendall Jenner (25 años) escuchó el llamado de la maternidad. La exitosa modelo, la única integrante del famoso clan Kardashian que todavía no tiene hijos, aseguró que tiene el deseo de unirse a sus hermana y tener su propia experiencia como mamá.

Estas declaraciones forman parte de un promocional que la cadena “E” ha lanzado para el siguiente capítulo del programa Keeping Up with the Kardashian, que se tiene pactado concluir esta temporada.

Está muy pensativa al respecto. Foto: Instagram.

"Estoy deseando tener hijos, y pronto", se oye decir a la hermana de Kylie Jenner y Kim Kardashian en un breve anuncio. Sus breves pero contundentes declaraciones se asemejan, no sin matices, a otras que pronunció hace no tanto, en el año 2019, cuando dijo “tengo la 'fiebre' de la maternidad”.

Apenas anunció a su nuevo amor con un basquetbolista

Kendall apenas anunció su relación con el basquetbolista y estrella de los Phoenix Suns Devin Booker, por medio de una fotografía en donde salieron de lo más cariñosos, el pasado 14 de febrero. Pero desde agosto de 2020 comenzaron con su coqueteos en las redes sociales.

Y aunque la modelo no ve la hora en poder tener a sus propios hijos, por lo que ve la posibilidad de manera muy seria en un futuro cercano, su amorío es relativamente nuevo, parece sólido y con mucho amor, pero no sabemos si eso sea suficiente para que en verdad la personalidad de televisión lo convierta en el padre de sus bebés.

Kendall Jenner ha tenido varios novios, varios muy guapos, así que pretendientes no le faltan, será cosa de ver cómo avanza la pareja y realmente son el uno para el otro como para comprometerse de ese manera. Tal vez lo piense dos veces, luego de ver como su hermana Kim Kardashin terminó con el rapero Kanye West.

