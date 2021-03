De Christina Aguilera a Kylie Jenner: ¿Cuál maquillaje es más natural?

Si hablamos de maquillaje, actualmente tenemos de todo a nuestra disposición para no cometer ningún error en nuestro proceso de maquillaje y lucir increíble. Desde tutoriales en redes sociales por influencers, modelos y hasta las mismas estrellas del espectáculo han compartido sus más grandes secretos para tener un rostro perfecto.

Pero la verdad es que no siempre fue así; anteriormente no teníamos internet, por lo que no existía este vínculo entre las usuarias o consumidoras de productos de belleza amateur y las grandes artistas que suelen lucir perfectas todos los días. Y lo cierto es que a principios de los 2000 tampoco solían lucir increíbles, pues muchas veces se cometían terribles errores, que si nos ponemos a hacer una revisión de las tendencias anteriores, nos asustaríamos con lo que estaba de moda.

Sin embargo, y como en todos los sectores, la industria de belleza ha ido evolucionando, y lo que en algún momento nos pareció súper original e innovador, hoy nos avergonzamos de ello. Por eso hicimos una retrospectiva sobre la evolución del maquillaje desde que dio inicio este milenio hasta la actualidad. Cómo lucía Christina Aguilera en las alfombras rojas o en los eventos más exclusivos y cómo luce ahora Kylie Jenner, por ejemplo.

La evolución de las tendencias de maquillaje

Foto: Getty

Christina Aguilera

No ponemos su belleza en duda, pues Chris es una de las mujeres más bellas del espectáculo pero a principios de los 2000 a las chicas les encantaba tener este tipo de planchado en su cabello que parecía hecho a través de una wafflera, cejas diminutas y los ojos ahumados que sólo hacía que parecieran más pequeños. Claro que no podía faltar el lápiz labial con gloss, era la última tendencia.

Foto: Especial

Gwen Stefani

Gwen Stefani es una gran cantante, de eso no tenemos ninguna duda, pero podríamos cuestionar varios aspectos acerca de su maquillaje... no la culpamos, en los 2000 no teníamos tutoriales de belleza. Por lo pronto podemos observar que se repiten las cejas diminutas, el delineado oscuro en los labios y un rostro más pálido que el de Morticia.

Foto: Getty

Alicia Keys

Si bien las trencitas fueron un hit, a unas les iban mejor que a otras chicas. Alicia Keys por ejemplo luce muy bella con ellas. Otro de los aspectos que solíamos copiar del maquillaje de las estrellas es el combinado de color en sombra de ojos y labial, aunque no se ve del todo mal, la verdad es que dejó de ser una tendencia hace mucho tiempo.

Foto: Especial

Avril Lavinge

La cantante de pop-rock lideró sin duda la generación de jóvenes inadaptados que se autodenominaban como "emos" y es que era un estilo acompañado por cabellos súper alaciados, flequillo que cubría por completo uno de los ojos y este delineado negro que nos hacía ver muy misteriosos. Afortunadamente esto ya no es tendencia.

Foto: Getty

Paris Hilton

La empresaria y activista es también una fiel seguidora de las tendencias de maquillaje y belleza. En esta foto podemos ver, por ejemplo, ese sombreado plateado combinado con un lápiz labial color nude era lo último en tendencias y Paris no podía quedarse atrás. ¿Notas también el bronceado intenso? No sabemos porqué, pero la gente blanca amaba tener este tono de bronceado con el cabello rubio. Foto: Getty

Kim Kardashian

Con el paso del tiempo, las cejas dejaron de ser diminutas a tener tamaños normales, aunque seguimos amando el brillo en el rostro. En el caso de Kim, esa sombra platinada con el delineado en el lagrimal fue lo último en tendencias antes del 2010. Aquí comenzamos a ver una evolución real del maquillaje. Foto: Especial

Taylor Swift

Tras la primera década de los 2000, llegaron las pestañas postizas y el alucine por tener un par y lucir igual que Taylor Swift. ¡Nos encanta! Su estilo siempre fue muy natural, aún usando esta tendencia de maquillaje. Foto: Getty

Selena Gómez

Ya entrando al 2013, los delineados en el párpado fueron la locura. Todas las chicas comenzaban a usarlos en barra o líquidos, y con diferentes diseños: cat eye, egipcio, el clásico (como el que usa Selena). Y la verdad es que hasta el día de hoy son tendencia. Foto: Getty

Lily Collins

En 2017 Lily Collins brilló en la alfombra roja de los Golden Globes con un hermoso maquillaje que destacaba sus encantos. Aquí podemos ver que las cejas tupidas habían llegado y con ello sombras de color muy tenues acompañadas de un labial impactante de color rojo. Foto: Instagram

Kylie Jenner

Nuestra gurú del maquillaje ha tenido también una destacable evolución en su aspecto físico, pero en particular, su maquillaje es la nueva tendencia de este 2021, porque todas queremos lucir como Kylie. Con labios voluminosos en color mate, pestañas que destacan por ser extremadamente alargadas y un smokey eye en tono café claro.

¿Cuál es tu favorito?

snd