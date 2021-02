Aleida Núñez impacta en Instagram con abdomen de acero y piernas de infarto

La actriz Aleida Núñez no para de sorprender a sus fans y seguidores en Instagram con sus sensuales fotografías publicadas en las que presume su gran figura, pues nadie puede negar que la exreina de belleza tiene un abdomen de acero y unas piernas de infarto.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, desde donde consiente a sus fans con fotos en bikini y atuendos ajustados y sensuales. En Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores, quienes no paran de halagarla con sus mensajes.

Aleida Núñez impacta en Instagram con abdomen de acero

Algo que sin duda llama la atención de Aleida es el cuerpazo que luce, pues en las fotos se le puede ver un abdomen de acero, muy marcado y con gran fuerza, como muchos dirían "abdomen de lavadero".

A sus 40 años, la actriz demuestra que no importa la edad, no hay pretexto para no presumir sus curvas y sus piernas que causan envidia entre los internautas, además, siempre aprovecha sus publicaciones para enviar mensajes positivos y llenos de felicidad.

Aleida Núñez celebró el pasado 24 de enero sus 40 años desde las playas de México, un lugar en donde se ve que disfruta de la vida y se siente de los más cómoda al mostrarse con una gran variedad de bikinis.