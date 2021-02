Esto es de lo único que se arrepiente en su vida Alberto Vázquez

A los 20 años de edad, Alberto Vázquez conquistó a los jóvenes con su voz en la década de los 60 y 70, su público creció con él, era un galán que impactaba a las mujeres en los 80 y 90, aunque en las últimas décadas ha seguido activo, la gente lo recuerda en su mejor época como un hombre varonil que casi siempre portaba un cigarro entre sus dedos.

Hoy a sus 80 años de edad y tras haber conocido el éxito en todas sus facetas, de lo único que se arrepiente es de ese delgado compañero forrado de papelillo blanco que lo acompañó gran parte de su vida: el tabaco.

“Lo único que cambiaría es el cigarro, no puedo ir a una parte muy alta porque me falta el aire, desgraciadamente. Fue padre fumarme un cigarro, pero me hizo mucho daño, de eso si me arrepiento, de lo demás no. Le he metido a todo y he hecho de todo, no me arrepiento, además supe a salirme a tiempo de las cosas, soy franco y digo la verdad”, dijo el músico, quien vive en Torreón, Coahuila.

Es desde esta ciudad del norte donde hará su primer concierto virtual el próximo 27 de febrero y que lleva por nombre “Capítulo 1”, ya que cantará y contará anécdotas de sus primeros años de carrera, cuando interpretaba éxitos de otros artistas para darse a conocer. Espera que este show sea el primero de varios que dará online, pero espera que pronto se reanude el ambiente artístico de manera presencial, porque sabe que su retiro de los escenarios está cerca.

“Me gustaría despedirme en un lugar grande, pero con público presente, no virtual, me encantaría tener a la gente cerca, no sé si lo llegue a ver, pero esa sería mi (despedida) ideal”, comentó.

Explicó que se siente fuerte y tiene buena salud, pero habla del retiro, porque no quiere seguir en un escenario si no está al cien por ciento: “Pienso retirarme cuando no me sienta bien, que no me vea presentable, creo que todavía me veo bien. Aquí empieza una despedida que quizá durará unos cuatro o cinco años”.

La cita del concierto es el sábado 27 por la plataforma de eTicket a las 19:00 hrs. en Tijuana y Los Angeles, a las 21:00 hrs. en Tegucigalpa, Costa Rica y Ciudad de México; y a las 22:00 hrs. en Bogotá y Nueva York.

Por: Patricia Villanueva

