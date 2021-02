Netflix: Lupita Nyong'o llevará a la plataforma la adaptación musical de su libro "Sulwe"

La actriz mexicano-keniana Lupita Nyong'o llevará a Netflix una adaptación musical y de animación de su libro infantil "Sulwe", anunció este jueves el gigante digital.



"La historia de Sulwe está muy cerca de mi corazón", dijo en un comunicado la ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por "12 Years a Slave" (2013).



"Estoy entusiasmada de que el libro se adapte como una película de animación y musical que esperamos que inspire a todos los niños del mundo a que celebren su singularidad", añadió.



Con textos de Nyong'o e ilustraciones de Vashti Harrison, "Sulwe" (2019) contaba la historia de una niña negra que deseaba que su piel fuera menos oscura.



"Cuando crecí, me sentía incómoda con mi piel oscura. Rara vez veía a alguien que se pareciera a mí en las aspiracionales páginas de libros o revistas, o incluso en la televisión. Fue un largo viaje para mí llegar hasta el autoestima", explicó hoy la actriz.



"Sulwe' es un espejo para que los niños con piel oscura se vean a sí mismos, una ventana para aquellos que quizá no estén familiarizados con el colorismo (discriminación basada en el color de la piel) para que tengan entendimiento y empatía, y una invitación para todos los que se sienten diferentes e invisibles a que reconozcan su belleza innata y su valor", agregó.



Nyong'o figurará como productora de esta cinta.

Las destacadas participaciones de Nyong'o

Además de su aparición en "12 Years a Slave", que la convirtió en una de las caras jóvenes a seguir en Hollywood, la intérprete nacida en Ciudad de México en 1983 ha destacado en otras películas como "Black Panther" (2018), "Us" (2019), "Little Monsters" (2019) y en la última trilogía de "Star Wars", en donde daba vida al personaje de Maz Kanata.



De cara al futuro, Nyong'o tiene pendiente de estreno "The 355", una cinta de espías en la que está acompañada por Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger y Fan Bingbing.



El lanzamiento de esta película de acción se retrasó por la pandemia y, por ahora, está fijado para enero de 2022.

EFE

lhp