La Negociadora: Personajes femeninos crecen y se asemejan más a la mujer actual

Las series de televisión han permitido mostrar personajes femeninos más complejos y humanos que se asemejan más a la mujer actual, al menos eso consideran las actrices Bárbara Mori, Ximena Ayala, Teresa Ruíz y Fernanda Urrejola, quienes llevan varios años buscando papeles dignos que representen e inspiren al público de alguna u otra manera.

“Si es importante encontrar personajes fuertes en el entretenimiento. Encabecé por mucho tiempo varias novelas, pero presentaban a las mujeres que lloran, a las que les ven la cara de tontas y más. Cuando hoy en día somos fuertes, y personajes así (en la ficción) pueden inspirar a otras mujeres”, comentó Mori, quien da vida a “Eugenia” en la serie “La Negociadora”.

Su compañera de reparto, Ximena Ayala comentó que esta es una evolución por la que han luchado desde hace años: “Es bueno que escriban personajes femeninos inteligentes, que no se queden en el estereotipo de la noviecita o la policía buenona y encontremos papeles complejos, humanos, mujeres chingonas que metan la mano en el lodo, valientes, vulnerables y que se reinventan”.

Esto no ha sido fácil, ya que se enfrentan a otro problema, la igualdad de sueldos, esto debido a una cultura patriarcal, según la actriz Teresa Ruíz, de la serie Narcos, México: “Es difícil reeducar o que los hombres comiencen a ver las cosas de una forma más abierta, con mis colegas de generación esto está cambiando, pero no se refleja aún en la sociedad”. Para Urrejola es necesario contar historias que realmente hablen de mujeres de poderes y no se sigan retratado personajes de hombres con faldas.

PAPELES FUERTES

Eugenia (Mori), una detective que se pone en riesgo para salvar vidas. Fuera del trabajo su mundo es un caos.

Flor (Ayala) también trabaja en el rescate de personas, pero en su vida hay un misterio sin resolver.

Isabella Bautista (Ruíz) exige un espacio en la compañía de Félix Gallardo, al no encontrarlo crea su negocio.

María Elvira de Félix (Urrejola) es testigo del imperio de Gallardo, pero se separa para proteger a sus hijos.

Por Patricia Villanueva