Fan se TATÚA nombre de los hijos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja; ¿admiración o fanatismo? | FOTO

Mi regalo uD83CuDF81 no saben lo feliz que me siento, te amamos mucho antes de conocerte, bendiciones y amor para Juanito, gracias Dios por todas estas bendiciones, nuevo integrante en la familia Juki, no sabes cuanto amor tenemos para ti uD83EuDD70

Bienvenido Mini JD pic.twitter.com/smIMBBrHNB