Nuevo abogado de la familia de Octavio Ocaña revela prueba contundente de que él no sé disparó

Fue el pasado 29 de octubre de 2021, en Cuautitlán Izcalli que un trágico suceso estremeció al gremio del espectáculo, y se trata de la muerte de Octavio Ocaña, actor de 22 años que murió por un tiro en la cabeza.

La muerte del famoso ha generado una gran conmoción entre el público mexicano, esto debido a que los televidentes lo vieron crecer con su icónico personaje de “Benito Rivers” en la serie cómica de Televisa “Vecinos”, misma que se consolidó como una de las más exitosas en la historia de la Televisora de San Ángel.

A pesar de que hay más preguntas que respuestas entorno a su muerte, sus seguidores siguen lamentando su partida, pero también celebrando su vida, incluso, cuando llegó el cuerpo del actor a su natal Villahermosa, Tabasco, para ser enterrado, fue recibido por decenas de fans que le cantaron sus últimas mañanitas, pues previo a su muerte el actor cumpliría 23 años.

https://twitter.com/EsTendenciaPor/status/1454567802526912518?s=20

Entre las personas que han llorado su pérdida se encuentran sus padres y sus hermanas, quienes aseguran que no pueden creer lo que le sucedió al joven, quien tenía deseos de seguir trabajando en proyectos para la televisión, deseos que ahora se han apagado luego de su misteriosa y poco esclarecida muerte.

Es bajo ésta panorama que la familia de Octavio Ocaña ha manifestado en reiteradas ocasiones que no descansará hasta obtener justicia para el joven actor que perdió la vida sobre el asfalto en la carretera.

Vale la pena recordar que la familia de Octavio Ocaña asegura que es imposible que el actor se haya disparado sólo, tal y como los primeros informes apuntaban, pues aseguran que el famoso era zurdo, por lo que no pudo quitarse la vida con la mano derecha como indicaba el peritaje inicial.

Ahora, la familia del fallecido "Benito Rivers" ha contratado a Fernando Manilla, su nuevo abogado, quien ahora ha puesto en entredicho estas versiones que apuntan a que el actor se disparó, y ha asegurado que él no activo el arma de fuego, conclusión a la que se llegó gracias a los análisis echos en la gorra del actor.

“Queda formalmente dicho que mi hijo no se disparó, eso queda claro y contundente, me faltan unas pruebitas además de lo que el nuevo abogado encontró en la gorra para poder confirmarlo. Pero las autoridades y nosotros ya sabemos que mi hijo no se disparó, a mi hijo lo mataron”, aseveró Octavio Pérez, padre del actor.