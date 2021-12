Octavio Ocaña: Abogados de la familia revelan resultados de nuevos peritajes de la muerte del actor

Ha pasado más de un mes de la muerte de Octavio Ocaña, y su caso no ha quedado esclarecido de manera contundente por lo que día a día surgen nuevos temas referentes al fallecimiento del querido actor. Es por ello que la tarde de este miércoles, la familia de quien interpretara a "Benito Rivers" convocó a una conferencia de prensa.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la familia presentó a su nuevo bufete de abogados, que están liderados por el licenciado Francisco Hernández. Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, señaló que existen muchos avances en la investigación y descartó que el actor se haya disparado, como se ha comentado en la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Exigen justicia

El abogado señaló que la representación será de manera integral por lo que no se enfocará de manera exclusiva en la parte penal, sino que también estará enfocada en la parte de Derechos Humanos, porque es en esta instancia donde se puede desarrollar de mejor manera.

Agregó que el padre del actor está exigiendo culpables, pero esto no quiere decir que sean chivos expiatorios, lo que se pretende es alcanzar la justicia de manera real así como garantías de que estos sucesos no se van a repetir en un futuro. Enfatizó que la versión de que Octavio se había disparado por accidente ya no es la única considerada por la FGJEM.

Descartan manipulación de arma

Reveló que los nuevos peritajes se sumarán a la línea de investigación, así como otros elementos que se darán a conocer en próximos días. Adelantó que, de acuerdo con los peritos, Octavio Ocaña no presentaba restos de pólvora en sus manos, así como las personas que lo acompañaban. Esto quiere decir que no disparó ningún arma el día de su fallecimiento.

Existen cuatro impactos de bala en la camioneta, lo que contradice la versión del oficial de policía que afirmó que solo había emitido un disparo al aire. Al mismo tiempo, mencionó que los peritos llegaron a la escena del crimen con cinco horas de retraso lo que permitió que ésta fuera alterada por policías municipales y de tránsito.

