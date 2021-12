Marco Antonio Regil CONFIESA con cuál de sus novias se hubiera casado; aún la AMA

Marco Antonio Regil estuvo en entrevista con Yordi Rosado, donde confesó que la ruptura entre él y Adamari López se debió a que él no podía aceptar que ella tuviera que hacer escenas de cama o de besos

De acuerdo con el conductor, Adamari siempre fue una persona profesional y respetuosa, así que su sentimiento no estaba relacionado con los celos, sino con un trato que no podía aceptar.

"Esa es mi boquita, ¿por qué me la andan besando?"

De esta forma, ambos tuvieron un romance que duró solamente tres meses, por lo que la separación no fue tan conflictiva y pudieron superarlo sin mayores complicaciones.

Marco Antonio Regil, el Alzheimer y cómo la enfermedad le arrebató lo que más amaba

La estrella de "Atínale al precio" se responsabiliza de la ruptura.

Canceló una boda por salud

Contó que con Silvia Salgado tuvo una buena relación, pero que ambos tenía un estilo de vida completamente distinto, por lo que se la vivían en discusiones.

Destacó que mientras ella y su familia eran muy conservadores, mientras que él era muy liberal. Durante la charla dijo que fue una decisión muy difícil y dolorosa para los dos.

"Lo mejor que nos pudo pasar a ella y a mí fue separarnos", dijo.

Dio a conocer que ambos solían pelear porque no se entendían y calificó el carácter de los dos como tóxico. Contó que incluso la sacó de una fiesta haciéndole una escena de celos.

Agregó que todo iba viento en popa para el matrimonio hasta que un día charlando con Enrique Segoviano, quien produjo "Atínale al precio" este le llamó la atención por llegar de mal humor al trabajo. A la par un psicólogo le dijo que debía cuidar su salud mental para llevar a cabo su labor de manera más profesional.

"Sentí yo que podía cometer un error", dijo.

La gota que derramó el vaso, narró, se dio un día que ella lo llamó por teléfono antes de comenzar a grabar. Durante esta charla, los dos comenzaron a discutir, por lo que salió al set molesto.

La exmodelo tiene un matrimonio feliz.

Al terminar el programa viajó a Monterrey para romper formalmente la relación. Marco Antonio dijo que la familia no entendía lo que pasó entre ellos, pero que sabe que fue lo mejor para los dos.

"Ella quería un hombre que fuera como su familia y su papá y ahora lo tiene", dijo.

Marco Antonio Regil contó el DOLOR de haber sido RECHAZADO por su padre

Se arrepiente de no haberse casado con ella

Destacó que con Laura Elizondo no se casó por su culpa y por inmaduro, debido a que cuando hubo problemas con ella no supo cómo enfrentar las adversidades y decidió terminar la relación.

"Si pudiera regresar el tiempo, me hubiera casado con Laura Elizondo", dijo.

Aseguró que aunque la ama con todo su corazón, está feliz de que ella tiene su propia familia, ya que la calificó como una persona que trabajaba en equipo, era su compañera y además lo ayudó en los momentos indispensables de la relación.

"Fue 100 por ciento mi responsabilidad", dijo.

El conductor se arrepiente de no haberse quedado con ella.

El conductor confesó a Yordi está dispuesto a tener o no tener hijos en caso de encontrar una mujer que sea muy similar a Elizondo, ya que considera que esa relación fue tan especial que cedería en cualquier asunto para ser el compañero de una verdadera compañera de vida.

Aseguró que le mintió a su mamá antes de morir, debido a que ella le hizo prometer que se casaría para que no se quedara solo, pero que no está cerrado a tener una relación formal.

No es que el conductor no quiera tener una vida romántica, sino que aún no encuentra a la persona que se convierta en su media naranja. Dijo que nunca se ha sentido atraído físicamente por un hombre, por lo que está completamente seguro de que le encantan las mujeres.

"No acabo de encajar románticamente con las mujeres de acá", dijo.

Sigue leyendo:

Ana Bárbara: ¿Cuál es el nombre verdadero de La Reina grupera y por qué lo odiaba?

La televisión no es un negocio para los artistas, asegura Alejandro Suárez

La televisión no es un negocio para los artistas, asegura Alejandro Suárez