Hermosa: Camila Sodi da cátedra con maquillaje ideal para el fin de semana

La actriz Camila Sodi no deja de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram, a quienes mantiene al tanto de sus actividades a través de sus publicaciones, misas en las que presume su belleza, como lo hizo recientemente con una serie de fotos con las que dio cátedra al mostrar el maquillaje ideal para el fin de semana.

La guapa actriz actualmente se encuentra viviendo en España, algo que anunció hace unos meses en redes, donde trabaja en un nuevo proyecto, y desde donde ha publicado una gran variedad de fotos y videos en los que muestra su vida por aquellas tierras.

Sodi tiene 35 años, y en redes sociales se ha convertido en una de las famosas consentidas, pues en su cuenta de Instagram ya suma 2.6 millones de fans, con quienes comparte muchos detalles de su vida, tanto profesional como privada.

Camila Sodi se luce con sensual maquillaje

Sodi, quien es sobrina de la cantante y actriz Thalía, ha destacado por su belleza y hermoso rostro, al cual le sabe sacar partido con delicados y elegantes maquillajes, como lo demostró con su última publicación en Instagram, donde se le ve lucir una imagen muy chic y moderna.

La actriz presume su belleza. Foto: Especial

"All done up going nowhere" (Todo terminado yendo a ninguna parte), fueron las palabras con las que Camila acompañó la publicación en la que compartió una serie de imágenes con sus fans, en estas se le puede ver posando con un extravagante vestido negro.

En las imágenes también llamó la atención de los fans su maquillaje, pues se trata de un estilo ideal para lucirse el fin de semana, por su aspecto moderno y a la vez sensual, pues Sodi llevó sus labios en un rojo estilo terciopelo, con delineado en color negro y largas pestañas.

Aunque la actriz y cantante ha demostrado que tiene una belleza natural, nadie puede negar que cuando muestra sesiones en las que luce gran elegancia son muchos más los que admiran su hermoso rostro, como lo hizo en esta ocasión.

Camila da cátedra de estilo con sus looks. Foto: Especial

