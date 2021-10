Al natural: Camila Sodi demuestra por qué es una de las mujeres más bellas sin maquillaje

Las cualidades como actriz que Camila Sodi ha demostrado a lo largo de su carrera, no sólo han sido resaltadas por su amplia capacidad para interpretar diversos personajes, sino que la belleza de su rostro es una de las características que a menudo la artista de 35 años busca resaltar.

Esta vez, Camila eligió mostrarse entre sus seguidores, tal y como es sin maquillajes. Incluso se la vio a cara lavada, después de pasar por un cuadro gripal y trabajando de sol a sol para darlo mejor de sí.

De este modo, la cuarta de las hijas de la reconocida escritora mexicana, Ernestina Sodi (hermana de Thalía) eligió compartir un nuevo post en su cuenta de Instagram: “La nariz roja post gripe es parte del filtro zoombie”, compartió la actriz que también es mamá de dos hijos: Fiona y Jerónimo Luna. Ambos fueron el fruto de la unión que la mexicana mantuvo con Diego Luna entre los años 2008 y 2013.

En sus imágenes sin filtros, Camila Sodi aparece en su posteo de Instagram con su rostro algo cansado, con nada de maquillares ni retoques y, pese a esto, luce igual de bella al natural. Inclusive acompaña su imagen con un pequeño texto que dice: “Trabajando de 7 pm a 7am y me quedan dos meses”. Como no podía ser de otro modo, el mensaje no tardó en cosechar likes y comentarios en torno de su belleza.

Camila Sodi promocionando un producto. Fuente: Instagram Camila Sodi

Muchos son los fans de Sodi que buscan constantemente similitudes con su famosa tía. De hecho, cada vez que ella hace estas imitaciones a Thalía, los cibernautas no escatiman mensajes en los que destacan el gran parecido y la belleza de ambas. Los ojos enmarcados y bien definidos, junto a una sonrisa perfecta y la nariz que armoniza todo el rostro, son algunas de las características físicas que comparten tía y sobrina.