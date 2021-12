3 series en NETFLIX indispensables para ver antes de Navidad

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Bajo este panorama, hemos creado la selección de tres producciones en serie, las cuales se encuentran dentro del género drama y aventura, las cuales te llevarán hasta las lágrimas, así como de escenas llenas de diversión y emotivos momentos con mensajes sobre la vida.

Anne with an E

Es una serie canadiense, que narra la historia de Anne, una niña huérfana que un buen día es adoptada por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, sin embargo esto fue un error pues lo que ellos deseaban era que se tratase de un niño.

Con esta premisa, ella debe conseguir un lugar en la granja Green Gables, y a esto hay que sumarle los prejuicios de los que es víctima una niña en un pueblo, en este caso Avonlea.

La producción está basada en el texto clásico: Ana de las tejas verdes, cuya autora es Lucy Maud Montgomery de nacionalidad canadiense, es muy importante señalar, que no se trata sólo de un libro, sino de una serie de ocho, mismos que cuentan la historia de la niña desde los 11 años hasta los 50.

Entre los argumentos que los seguidores de la serie usaron para pedir que no se cancele están los valores que muestra y es que la bondad, la humildad, el amor y la equidad de género están presentes en Anne with an E.

"Atypical"

Se trata de “Atypical”, una serie televisiva de género novela de aprendizaje, la cual fue escrita y creada por Robia Rashid para el gigante de streaming, Netflix.

Atypical nos cuenta la historia de Sam Gardner un joven de 18 años de edad quien tiene un trastorno del espectro autista; vive con sus padres y su hermana quien es una destacada atleta en su escuela.

La primera temporada de esta serie fue lanzada el 11 de agosto de 2017, la cual constó de ocho episodios, recibiendo comentarios favorables que lograron generar una segunda temporada.

Fue el 13 de septiembre de 2017 cuando se renovó para una segunda entrega de dicha producción la cual consta de 10 episodios y tuvo su estreno oficialmente en la gigante de streaming el 2018.

Tal fue el éxito de la serie que lograron crear una tercera temporada la cual fue lanzada el 1 de noviembre de 2019 y que constó de 10 episodios.

Cabe señalar que en febrero de 2020 se anunció la cuarta y última temporada de la serie; en total tiene 10 episodios y está prevista para su estreno en 2021.

Se trata de la serie española, Velvet, la cual fue creada por Ramón Campos y Gema Neira y producida por bambú producciones para Antena 3.

Dicha producción en serie, es protagonizada por Ana Rivera, y Alberto Márquez, personajes interpretados por Paula Echeverría y Miguel Ángel Silvestre, respectivamente.

Además, esta producción cuenta con la participación actoral de José Sacristán, Natalia Mijane, Angela Molina, Amaia Salamanca, Cecilia Freire, Maxi Iglesias y Sara Rivero.

Velvet

La serie de Velvet, sigue la historia de Ana, una mujer humilde costurera quien trabaja en las galerías velvet desde que era niña, quien mantuvo un lazo muy fuerte con el hijo del dueño de la galería de moda, Alberto, un joven quien se distinguió por ser un hombre apuesto y respetuoso, además de heredar el imperio de la moda que le dejó su padre don Rafael Márquez.

Cabe señalar que dicha historia está situada en España en el año de 1958, en donde las personas solían preocuparse mucho sobre el sentido de la moda y por todas las prendas que venían de lugares distinguidos de Europa, a lugares como España.

Recordemos que durante esta década, era muy concurrido que las personas llegaran a solicitar a ciertas galerías de moda prendas personalizadas y distinguidas para lucirlas en diversos eventos sociales o incluso para usar en la vida cotidiana, siempre con un toque de glamour.

Es así como en Velvet además de contarnos una historia romántica entre Ana y Alberto, un amor prácticamente imposible por tratarse de personas de diferentes status sociales y económicos, nos presentarán las diversas tendencias que hubo durante estos años y la importancia de la moda para convertirse en lo que es hoy.

Por otra parte, dicha producción fue rodada en el teatro Antena 3, en las instalaciones de A3 media en San Sebastián de los Reyes, una pequeña comunidad de Madrid, así como en diversos exteriores de Madrid.

Esta serie tuvo estreno en febrero de 2014, en donde se invirtieron aproximadamente €500,000 por episodio; dicha producción cuenta con cuatro temporadas y un total de 54 episodios con una duración de 60 minutos cada uno aproximadamente.

Ahora podrás disfrutar de esta producción en serie, la cual se ha vuelto una de las favoritas de los amantes de la moda, pero también de aquellas personas que valoran las historias llenas de romanticismo historias de amores imposibles.

