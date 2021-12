Silvia Pinal: De políticos a maltratadores, ellos fueron TODOS los esposos de la famosa actriz mexicana

Durante las últimas semanas, los usuarios en redes sociales se han cuestionado más sobre la vida de diversas figuras y celebridades en México, las cuales se han convertido en las más queridas dentro del gremio artístico por su extensa trayectoria en los escenarios.

Tal como sucede con Silvia Pinal, quien es una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la televisión mexicana, pues la primera actriz de cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos.

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana; ha destacado por haber asumido el cargo de Senadora del Congreso de la Unión en 1998.

Los inicios de su carrera

Recordemos que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia.

Sin embargo, su vida y su trayecto a la fama no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

Otra de las cosas duras en su vida es que la famosa mamá de Alejandra Guzmán, durante su juventud, no quería dedicarse a la actuación, esto a pesar de que ella siempre estuvo involucrada en el gremio de las bellas artes.

Quién es Silvia Pinal

La mayor aspiración de la emblemática actriz mexicana era estudiar ópera, pues ella siempre se sintió apasionada por este género de la música, y además consideraba que su voz era apta para prepararse en el camino hacia los grandes escenarios de ópera.

Desde pequeña, Pinal sintió un gran interés por el mundo del espectáculo, sin embargo, cursó sus estudios en el Colegio Pestalozzi de Cuernavaca, y posteriormente en el Instituto Washington de la Ciudad de México; antes de poder estudiar algo relacionado con lo artístico, su padre la condicionó para que estudiara algo “útil”, por lo que aprendió mecanografía y pronto trabajaría como secretaria.

Luego tomó clases particulares de ópera con el profesor Reyes Retana, donde logró cambiar el rumbo de su carrera ya que sería invitada a participar en un certamen de belleza donde conoció a los actores Rubén Rojo y Manolo Fábregas.

Quiénes fueron sus esposos

Tiempo después, uno de sus profesores de la academia de música, la alentó a estudiar Actuación en Bellas Artes en donde tomó clases con figuras del arte tales como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia.

Bajo este panorama, las personas han preguntado más acerca de su vida privada, específicamente sobre los hombres a compartido su vida e incluso su carrera.

Rafael Banquells fue su primer novio formal quien le duplicaba la edad; se casaron en 1947 y su padrino de bodas fue el actor y productor mexicano Mario Moreno “Cantinflas”. Posteriormente, ambos procrearon a Sylvia Pasquel, quien también ha destacado en el mundo de la actuación.

Tuvo cuatro hijos

Su segundo matrimonio fue con el empresario y productor cinematográfico Gustavo Alatriste, a quien en diversas ocasiones lo ha referido como “el amor de su vida”; se conocieron en una reunión, y terminó por problemas de infidelidades de Alatriste, y fruto de su amor, procrearon a Viridiana Alatriste quien falleció en un accidente automovilístico.

Su tercer matrimonio fue con el cantante y actor Enrique Guzmán, quien le lleva 11 años de diferencia; este matrimonio duró nueve años y juntos procrearon a Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Y su último matrimonio fue con el político Tulio Hernández Gómez, con quien contrajo matrimonio en 1982.

