“El Chavo del 8”: La decisión más importante de Édgar Vivar, el Señor Barriga | VIDEO

“El Chavo del 8” fue una de las series más importantes en México y Latinoamérica, cuyos personajes conquistaron al público con sus historias tanto dentro como fuera de la pantalla chica, este es el caso de Édgar Vivar que tomó una decisión que le cambió la vida.

Édgar Vivar dio vida al personaje del Señor Barriga en la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, pero antes de convertirse en una leyenda de la televisión en México estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Te puede interesar: El Chavo del 8: Estos son los personajes que NO recuerdas de la famosa vecindad

Aunque se desempeño como médico obstetra hasta 1970 su pasión siempre había sido la actuación, fue entonces cuando recibió el llamado de Roberto Gómez Bolaños para interpretar a Ñoño, lo que lo llevó a tomar decisión que cambiaría su vida.

Al respecto, el actor fue cuestionado de ello durante una entrevista en 1981 asegurando que no estaba arrepentido pues se trataba de algo que lo apasionaba y tenía un beneficio económico para él.

“No me arrepiento, creo fue muy buena decisión. Opté por lo que más me gustaba y me representaba un beneficio económico, estoy feliz de haber hecho esta decisión”, dijo Édgar Vivar en aquel momento.

Su amistad con Ramón Valdés

Gracias a su participación en “El Chavo del 8” el actor tuvo la oportunidad de conocer a grandes estrellas de la televisión, entre ellas el actor Ramón Valdés quien realizaba el papel de Don Ramón en la serie.

Ramón Valdés habló en la misma entrevista que Édgar Vivar, en ella fue cuestionado sobre su familia ya que la mayoría de sus hermanos se dedicó a la actuación y alcanzaron al fama gracias a su talento.

Te puede interesar: El Chavo del 8: Esta hermosa actriz hizo a Doña Eduviges competencia de La Bruja del 71

Germán Valdés, conocido como Tin Tan, y Manuel “El Loco” Valdés que murió el agosto del 2020, fueron dos de sus hermanos que se estuvieron en el medio del espectáculo y que los llevó a dejar un gran legado en la comedia y el cine de oro mexicano.

SIGUE LEYENDO:

"Noño" opina sobre casting de Lalo España para serie Chespirito, esto dijo

El Chavo del 8: El hermano de Chespirito que apareció en la serie y nadie se dio cuenta

El Chavo del 8: Episodio de Acapulco esconde un SECRETO y nadie se dio cuenta