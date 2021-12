El Chavo del 8: Episodio de Acapulco esconde un SECRETO y nadie se dio cuenta

“El Chavo del 8” es un una de las series de televisión más vistos de México y Latinoamérica, por muchas generaciones crecieron con las enseñanzas y travesuras de El Chavo, la Chilindrina y el resto de los actores de la producción. En esta ocasión vamos a revelar un detalle que pocos vieron, pero que siempre estuvieron a la vista de todos y es de uno de los capítulos más recordados, la vez que se fueron a Acapulco.

Uno de los sueños de El Chavo era conocer la playa, situación que se volvió realidad gracias a el Señor Barriga y al resto de los integrantes de la vecindad que se los llevaron después de ver como Don Ramón y la Chilindrina se ganaran el viaje y comenzaran a alborotar al resto de los vecinos. Quico y Doña Florinda van gracias al berrinche del personaje de Carlos Villagrán, el señor Barriga y Doña Clotilde también se unieron.

Las escenas de Acapulco, mismas que se dividieron en tres capítulos, siendo uno de ellos el que tendría un pequeño secreto que pocos vieron, mismo que fue revelado por Edgar Vivar. El detalle que reveló tiene que ver con un momento en la alberca, cuando Doña Florinda le da la famosa cachetada a Don Ramón.

El detalle que nadie vio

En una entrevista para ‘La noche de Danilo Gentili’, Vivar confirmó que una de las actrices que aparecen en la toma cuando cae Don Ramón a la alberca no es la verdadera, pero no, no se trata de Doña Florinda, sino de la enamorada de el papá de la Chilindrina, es decir, Angelines Fernández.

El motivo por el que la ‘Bruja del 71’ no apareció en esa escena fue porque ella no sabía nadar y en el guion, Doña Clotilde tenía que saltar a la alberca para rescatar a Ramón que había perdido el equilibrio y cayó a la alberca.

La actriz que habría hecho a la ‘Bruja del 71’ en dicha toma fue Florinda Meza, quien después de mandar a Ramón Valdez al agua se puso el vestuario de su compañera para aventarse un clavo y rescatar a Don Ramón. El detalle sobre dicha escena lo confirmó Edgar al recordar que cuando salta al agua se le caen los zapatos que no son de su talla.

Te puede interesar: El rechazo de Cantinflas habría sido lo mejor que le pasó a Chespirito