Carmen Salinas: Así fue su último cumpleaños, acompañada y amada por sus bisnietos

Este jueves 9 de diciembre murió la actriz Carmen Salinas, quien se encontraba en el hospital hace más de un mes debido a que entró en estado de coma desde el 11 de noviembre. Previo a que su estado de salud se complicara, la también empresaria había festejado su cumpleaños número 82 en compañía de sus familiares y amigos.

Desde que se dio a conocer que Carmelita, como también era conocida la artista, tenía complicaciones de salud tras sufrir un derrame cerebral producido por una hipertensión, varios artistas, que hoy lamentan su fallecimiento, dieron a conocer su sorpresa debido a que días antes se encontraba muy bien.

Antes de ingresar a un hospital de la Ciudad de México, la también productora de teatro se encontraba haciendo la telenovela 'Mi Fortuna es Amarte' y de acuerdo a sus compañeros, se veía muy bien y estaba haciendo un gran labor con su personaje de 'Doña Magos', sin embargo, al darse a conocer sus pronósticos médicos, la producción tomó la decisión de sustituirla por María Rojo, quien ya se encuentra grabando algunas escenas.

Así fue el último cumpleaños de Carmen Salinas

El pasado 5 de octubre, la primera actriz cumplió 82 años y lo celebró con un pequeño pastel en compañía de sus amigos y familiares; asimismo invitó a algunos integrantes de los medios de comunicación con lo que ella ha desarrollado más que un intercambio laboral.

Tras su lamentable fallecimiento, renacieron algunos videos de esta celebración en donde se puede observar que la productora de la obra 'Aventurera' se encuentra feliz, sobre todo porque están junto a ella sus bisnietos, quienes abrazan y llenan de besos a "La Madre", como era conocida entre su familia.

Durante la celebración, Carmen Salinas agradeció el afecto y todas las muestras de cariño que le brindaron, algo que la hizo sentir mejor a pesar de las pérdidas que tuvo durante su vida, como la de su hijo Pedrito Plascencia, quien tuvo una trágica muerte.

"Me hacen sentir menos las ausencias de la gente que me hace falta. No saben como los recuerdo y como los extraño con tanto amor, los detalles que siempre tenían conmigo, ustedes saben a quién me refiero. Siempre serán bienvenidos a esta su casa, será un gusto que vengan todos ustedes", expresó Salinas a los reporteros que ahí se encontraban.

Es bien sabido que para Carmen Salinas lo más importante era su familia, por lo que muchos se preguntan quienes serán los herederos de su fortuna, la cual comprende algunos bienes y sobre todo su casa. Hasta el momento no se ha hecho público cómo será la repartición, pero ya haya algunos indicios.

