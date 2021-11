Elsa Aguirre, la actriz rompecorazones de hombres y mujeres de la época de oro del cine mexicano

Elsa Aguirre, así como Dolores del Río y María Félix, fue una de las actrices más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano. Participó en diversas cintas como "Ojos de juventud", de 1948; "Una mujer decente", de 1950; "La estatua de carne", de 1951; "Cantando nace el amor", de 1953, "Cuidado con el amor", de 1954; Villa y la Valentina, de 1958; "Casa de mujeres, de 1966 y "Cómo enfriar a mi marido", de 1970, entre muchas otras.

Durante su trayectoria artística, la bella actriz originaria de Chihuahua fue asediada por diversos actores de renombre como Pedro Infante y Jorge Negrete, incluso uno de ellos fue su amor platónico; sin embargo, nunca se animó a dar el siguiente paso con el objetivo de cuidar su imagen pública y bienestar emocional, por lo que se dio el lujo de rechazarlo de manera contundente.

Cabe señalar que Aguirre también fue atractiva para las mujeres, además se consideraba a sí misma como enamoradiza, ya que, en algún momento, se sintió atraída por personas que ya tenían un compromiso con alguien más.

Pedro Infante, su amor platónico al que rechazó

Elsa Aguirre y Pedro Infante compartieron créditos en la película "Cuidado con el amor", de 1954 y dirigida por Miguel Zacarías. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz reveló que fue con este apuesto actor que ella supo por primera vez lo que era sentirse atraída por una persona del sexo opuesto e incluso recordó la emoción que le causaba grabar las escenas de besos con el actor, lo mucho que las esperaba. Además, fue además en esta película, donde hubo una escena polémica para el cine de esa época: cuando Pedro Infante vio a la actriz desvestirse hasta quedar en ropa interior.

"Yo vivía los personajes, imagínese entonces estar cerca de Pedro, era una situación que envolvía el ambiente, yo nada más esperaba las escenas del beso", confesó. Además, describió uno de los momentos más vergonzosos que vivió al lado del intérprete de "Pepe el toro", en el que todo parecía indicar que su maquillista se puso de acuerdo con él para que saliera del camerino y dejarlo a solas con la bella chihuahuense.

De acuerdo con la actriz, ella siempre se arreglaba lo mejor que podía para que el cantante la encontrara "preciosa"; sin embargo, aquel día en que su maquillista la dejó sola en el camerino, quedó a medias, toda blanca y con las pestañas cubiertas de polvo. Fue justo en esas condiciones cuando el actor entró y le mostró un "osito con un tamborcito", se lo acercó al oído, para luego girar el sillón en el que ella se encontraba sentada y plantarle un beso en la boca. Nerviosa y sin saber qué hacer, Elsa recordó que una vez su madre le contó sobre la bofetada que le propinó a su padre al intentar tomarla por la cintura, y fue así que ella decidió responder de la misma manera que su progenitora.

Tras la cachetada, Pedro se puso "como camarón", sin embargo, exclamó "valió la pena", y así fue como se dieron el primer beso tan espero por la actriz. Si bien entre ellos había una fuerte atracción, la cual fue confirmada tiempo después por el hijo del famoso actor, la madre de Elsa no habría permitido que entre ellos hubiera una relación, ya que él era mayor que su hija y además estaba casado.

Su noviazgo y rompimiento con el "charro cantor"

A sus escasos 18 años, Elsa tuvo un breve noviazgo nada más y nada menos que con el famoso cantante y actor Jorge Negrete, quien tenía más de 30 años y a quien le gustaba desde que era tan solo una adolescente y solía acudir a una casa en San José Insurgentes para verlo y recibir su autógrafo, sin imaginar que años más tarde compartirían créditos en la cinta "Lluvia roja" y después mantendrían un tierno romance, pese a que él se encontraba en una relación con la actriz Gloria Marín. "Quién me iba a decir que con los años iba a trabajar con él, en una película romántica y dándome besos con él y todo. Digo, pues enamorada de él", dijo en una entrevista para el programa La Historia detrás del Mito, dirigido por la conductora Atala Sarmiento.

Aunque él actor le parecía muy atractivo, su relación duró tan solo cinco meses, ya que Negrete comenzó a obsequiarle libros y a comportarse más que como novio, como un mentor, detalle que desconcertó a la actriz y fue la causa de su rompimiento. "Yo nomás quería que me besara, que me cantara, él tuvo la culpa porque la verdad un hombre así debe saber llevar a una chamaca".

Y es que la actriz debía leerlos para compartirle al actor lo que había estudiado; sin embargo, esto le resultó agobiante al grado de que le manifestó a su hermano Jesús Aguirre que no le entendía nada y hasta le cayó gordo. "Por qué yo voy a estar leyendo el libro si yo no quiero leer. Yo lo que quiero es que me bese y ya me daba pena que se descubriera que yo no sabía nada y no estaba preparada". Fue así como comenzó a negarse cuando el cantante la iba a buscar y más tarde se casó con María Félix, una de sus más grandes "rivales".

Sin embargo, Elsa comentó en la entrevista que ofreció a Gustavo Adolfo Infante, que con delicadeza le preguntó "¿me permites que yo sea tu novio", y fue así como comenzaron a ir a comer a restaurantes acompañados de la madre de la actriz. Su entonces novio la llamaba "pequeña" o le cantaba al oído, incluso le llevó serenata. Detalles que a su madre le resultaron positivos, mientras que a su padre probablemente celos. "Mi mamá estaba feliz de la vida, era con el único que me dejaba salir, y traía flores en el carro y todo para mi mamá". Por si fuera poco, gracias a él, Aguirre se integró a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

¿Qué ocurrió con Ignacio López Tarso?

Si hay algo que caracterizó a Elsa Aguirre durante su juventud es que fue "enamoradiza", tan es así que en una entrevista que otorgó al medio Publimetro, reveló que Ignacio López Tarso, con quien compartió la pantalla grande en la película "Vainilla, bronce y morir", pudo haber sido uno de sus amores imposibles; sin embargo, también sintió una fuerte atracción por Luis Aguilar. De hecho, tras ser cuestionada si alguna vez le reveló su interés a su colega López Tarso, la actriz indicó que así como ella, él también dice que se enamoró, "pero yo no sé. Solamente sé que yo verdaderamente me enamoré de él, pero fue imposible porque yo desde chiquita sufría mucho eso".

También rechazó a una mujer

La bella actriz originaria de Chihuahua, quien contrajo matrimonio en tres ocasiones, también fue atractiva para las mujeres. Una ocasión en que viajó a La Habana, Cuba, acompañada de su madre, una mujer lesbiana se le acercó y la invitó a salir; sin embargo, ella no supo cómo reaccionar, así que su mamá respondió: ‘vente, chica ni qué nada’”, alejándola de su hija. Si bien en ese momento Aguirre no supo qué hacer, tenía claro que la habría rechazado de cualquier manera, pues no le interesaba entablar alguna relación con una mujer, aunque apoya la lucha de la comunidad LGBT+. “Estaba consciente de la atracción que tuve yo para hombres como para mujeres’, expresó en entrevista para el programa "El minuto que cambió mi vida".

Sigue leyendo:

Premia el FICG a Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro, con el Mayahuel de Plata

Elsa Aguirre, ¿la mexicana más bella del Cine de Oro?; estas FOTOS lo comprueban

Elsa Aguirre: Éste fue el casting que puso en ENTREDICHO la MORAL de su familia