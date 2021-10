Premia el FICG a Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro, con el Mayahuel de Plata

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara reconoció la amplia trayectoria de la actriz Elsa Aguirre, una de las estrellas más destacadas del Cine de Oro Mexicano, con el Mayahuel de Plata; entre sus anécdotas está haber cacheteado a Pedro Infante cuando le robó un beso fuera del set de la película “Cuidado con el amor” (1954).

“Mi mamá siempre nos dijo que tuviéramos cuidado con los hombres. Yo era muy ingenua, todo lo aprendía a través de lo que vivía en las películas. Ella nos dijo que se casó con mi papá después de mucho tiempo y que el día que la tomó por la cintura, le soltó una cachetada, por eso hice lo mismo con Pedro”, contó la actriz entre risas.

Aguirre tiene 91 años, pero no se siente de esa edad, desde hace 55 practica yoga, esta disciplina es la que la ayudó a conservarse en buen estado y a superar el maltrato que sufrió por parte de su ex esposo Armando Rodríguez y la muerte de su hijo.

Era tan sólo una niña de 15 años cuando su mamá la llevó a ella y a su hermana, Alma Rosa, al set para hacer papeles pequeños en las películas por el pago de 300 pesos al mes y así sumar más ingresos al hogar. Tras un par de proyectos, la señora las sacó, lo cual alegró a la pequeña, porque era demasiado tímida, sin embargo, poco después Julio Bracho tocó a su puerta y la invitó a regresar, el resto es historia.

“Ahora hay un reconocimiento a esa época y artistas, creo que se debe a que hacíamos las cosas con total entrega y sin esperar nada a cambio, ni dinero, ni fama, yo sólo daba todo; sin saber montar, montaba, sin saber nadar, me aventaba al mar”, comentó.

Pesé al éxito que tuvo, después de cumplir 30, dejó todo para tener una vida hogareña y conoció al periodista Armando Rodríguez Morado, de quien se enamoró por el buen trato que le daba y se casaron. Sin embargo, pasaron los meses y él empezó a maltratarla. Después se separó de él y siguió trabajando para cuidar a su hijo, quien falleció en un accidente de autos.

“Sé que todo lo que he vivido pasó, porque tenía que ser así. Ahora lo entiendo y disfrutó cada momento de mi vida. Fue una época hermosa y tuve una carrera increíble, aunque me sentía mejor en el yoga, mi gurú me enseñó a estar en paz conmigo misma”, detalló.

MÁS DE LA ACTRIZ

Nació en 1930 en Chihuahua, pero desde pequeña llegó con su familia a la Ciudad de México.

La película que mejores recuerdos le trae es la de “Algo flota sobre el agua” (1948).

En este material trabajó con Arturo de Córdova, quien imponía sólo de pisar el set.

Su trabajo en el cine le permitió conocer más de la vida, porque su familia era muy tradicional.

En el festival también presentará su libro autobiográfico que llegará a las librerías en noviembre.

EN NÚMEROS

1945 hizo su primera película “El sexo fuerte”.

2001 trabajó en la telenovela “Lo que es el amor”.

MAAZ