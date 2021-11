Bárbara de Regil le reclama a su esposo por esta extraña razón, ¿problemas en el paraíso?

La actriz e influencer Bárbara de Regil vuelve a dar de que hablar en redes sociales, esto luego de un reclamo que le hizo a su esposo, Fernando Schoenwald, a quien dejó en evidencia en su cuenta de Instagram por una extraña razón, lo que dejó ver posibles problemas en el paraíso.

La pareja que lleva varios años de casada se deja ver en redes muy enamorada, y fue precisamente una fotografía en la que Bárbara le envió un emotivo mensaje lo que ocasionó la reciente polémica de la actriz que dio vida a Rosario Tijeras en la serie que se estrenó en 2016.

Este miércoles, la influencer y actriz de 34 años compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 8 millones de fans, una instantánea en la que se le ve pasando un romántico y divertido momento con su pareja. En la publicación escribió: "Estoy tan orgullosa de Ti", como un mensaje dedicado a Fernando, a quien etiquetó en la publicación.

Esta es la publicación que desató el reclamo. Foto: Especial

¿Por qué Bárbara de Regil le reclamó a su esposo?

Una hora después de que publicó la imagen en sus redes, la guapa actriz compartió con sus fans en sus historias de Instagram un video en el que se puede ver a su esposo sentado y viendo su celular, y se escucha la voz de Bárbara, quien le reclama por no darle "like" a su foto.

“Oye gordo, subí una foto contigo y no me has dado ni "like" ni nada, ni un comentario, aviéntame algo”, son las palabras que se escucha decir a la influencer, quien no se ve en el clip, todo mientras Schoenwald le dice que en un momento lo ve, pues parece estar ocupado en otras cuestiones.

Así reaccionó Fernando al reclamo. Foto: IG @barbaraderegil

Finalmente, después del reclamo de su esposa, Fernando terminó comentado la publicación, en la que también le dejó a su pareja un emotivo y romántico mensaje: "El orgullo y la admiración es mutua amor de vida", fueron las palabras que le dedicó a la actriz.

¿Quién es Fernando Schoenwald?

Schoenwald es abogado de profesión y se dedica al ámbito de construcción e inmobiliario. En su pasado amoroso, se le relacionó sentimentalmente con la actriz Jacqueline Bracamontes, con quien tuvo un romance muy corto.

La pareja se conoció gracias al conductor Marco Antonio Regil, primo de la actriz. Fernando le lleva 10 años a Bárbara, pero desde que la conoció quedó enamorado y al poco tiempo se casaron. Comenzaron su relación cuando ella acababa de filmar la primera temporada de Rosario Tijeras.

Poco después él le pidió matrimonio; Schoenwald le entregó el anillo en Chicago y a principios de 2017 se casaron por el civil en una ceremonia muy íntima en el hotel St. Regis de la Ciudad de México. Luego, la actriz y el abogado tuvieron una ceremonia religiosa en la Hacienda Atongo, en Querétaro.

