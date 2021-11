Bárbara de Regil asegura que tuvo una DESGARRADORA adolescencia por el abandono de su padre

En entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin en su canal de YouTube, la talentosa actriz y fan de la vida sana y el fitness, Bárbara de Regil, se ‘desnudó’ emocionalmente en entrevista con el conductor de televisión y aceptó que su adolescencia no fue la mejor etapa en su vida.

Bárbara de Regil señaló durante la entrevista con el ‘Burro’, que su padre no fue muy cercano con ella y con el resto de su familia debido a que tenía otra mujer, y su madre era quien estaba al tanto de ella y su hermana, sin embargo, debido a la presión que tenía sobre los hombros, su mamá fue muy estricta con ambas y decidieron irse a vivir con su papá a Acapulco.

Bárbara admitió que su padre era ‘muy barco’ y pensó que estaba en la gloria por hacer lo que quería, pero después se dio cuenta que no era así, porque llevó a cabo actitudes que en este momento quizá ya no son de su agrado, entre ellas tatuarse en la espalda, no comer bien, sentirse mal físicamente por anemia, aunque por otro lado descubrió que a partir de entonces ‘nació’ Bárbara de Regil.

“No había comida en la casa porque mi papá no iba al ‘super’ por estar en la fiesta”

La actriz y empresaria admitió que su adolescencia fue una etapa triste, por estar mal, enferma, deprimida, enojada, fumando desde los 12 o 13 años, no tomaba pero tampoco hacía ejercicio y aunque no lucía mal físicamente, no se parecía en nada a lo que actualmente conocemos y vemos en redes sociales y en la televisión.

“No me quería, estaba llena de ‘jiotes’, manchas en la cara y el cuerpo, por la anemia… a veces me comía un pan con mostaza y lo cerraba y esa era mi comida, porque eso había, pero no porque a mi papá le faltara dinero, simplemente porque no compraba cosas”, indicó la talentosa y sensual actriz.

A pesar de eso, la joven actriz señaló que la relación con su padre durante ese tiempo fue buena porque platicaba bien con él, actualmente esa relación es distante pero siguen al pendiente de lo que suceda entre ambos.

Mamá a los 16 años

Finalmente, la actriz indicó que durante su adolescencia tuvo tanta ‘libertad’ que se embarazó a los 16 años, ya que conoció a un chavo que era DJ, más grande de edad que ella y se embarazó, un embarazo complicado por su tipo de sangre y por la anemia que cargaba de años atrás.

“Mi mamá en bruja un día me habla y me dice ¡estás embarazada! -Nadie sabía ‘Burro’- ¿por qué? (preguntó la actriz), porque lo acabo de soñar” dijo su madre.

Luego de esa afirmación tan certera, De Regil no tuvo otra que aceptar que efectivamente estaba embarazada y esperando a su hija, (Alexa) quien actualmente es una mujer hermosa que sigue los pasos del ejercicio y la vida sana como los de su talentosa mamá.

SEGUIR LEYENDO:

¿Bárbara de Regil se disfrazará de Tarzán para Halloween? La actriz sorprende con su respuesta

¿Por qué Bárbara de Regil se quiere disminuir los senos?

Bárbara de Regil halaga a concursante de 'MasterChef México'