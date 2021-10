¿Por qué Bárbara de Regil se quiere disminuir los senos?

La polémica actriz y modelo, Bárbara de Regil, volvió a estar en el ojo del huracán por sus más recientes declaraciones luego de una dinámica que lanzó a sus seguidores a través de Instagram, en la que respondió varias inquietudes que tenían sus fans acerca de ella.

De Regil siempre es motivo de conversación en las redes sociales, ya sea por sus sonrisas alocadas, los consejos nutricionales o por declaraciones polémicas respecto a algún tema y este caso va acorde con el tercer punto.

Resulta que la protagonista de “Rosario Tijeras” respondió a una de sus seguidoras sobre si tiene operados los senos, es decir, si son implantes o naturales y la sensual actriz contestó lo siguiente:

“Me han operado cinco veces porque se me infectaron, es lo único que tengo operado y he tenido muchos problemas con eso, por eso estoy en el proceso de que me los quiero quitar”, dijo.

De acuerdo con la influencer y amante de la vida sana, la decisión pasaría más allá del plano estético, por una cuestión de salud, por lo que de presentarse la ocasión no dudaría en hacerlo.

Además de la respuesta a esta pregunta, De Regil también habló sobre la posibilidad de procrear nuevamente junto con su esposo Fernando Schoenwald, y aseguró que sin ningún problema perdería su vientre de acero por un embarazo, y eso va de la mano con el gran amor que siente por su actual pareja.

En otra de sus historias señaló que prefiere que la odien por ser quien es.

“Yo prefiero que me odien por ser quien soy a que me amen por ser una persona que no soy. Esta soy yo y nunca voy a ser algo que me traicione a mí misma por complacer a alguien más”.