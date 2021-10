Bárbara de Regil usa el vestido más atrevido de su vida; ¿qué dijo Fernando Schoenwald?

"Hoy me puse el vestido más atrevido que me he puesto en toda mi vida", fue la frase con la Bárbara de Regil dio a conocer a sus fans el cómo se sentía de usar una prenda que sobresalió por la audacia que significó el ponérsela.

La misma influencer fue la que aseguró que de frente esta pieza no era nada fuera de lo ordinario; sin embargo, al voltearse, dejó ver detalles que nunca se había atrevido a usar.

En cuanto a la parte alta de la espalda el vestido tampoco sobresale de muchos de su tipo; sin embargo, debajo de la cadera tenía transparencias que permiten ver la ropa interior de la también conductora y actriz.

A través de una historia de su cuenta de Instagram la estrella de internet dijo que le gustaba el concepto, debido a que le parecía muy sexy.

Además de esto, dio a conocer que fue obra del diseñador de moda colombiano Mariano Fernández, quien ha vestido a las estrellas más emblemáticas del país sudamericano.

"Sí me gustó, está muy sensual", dijo.

¿Cómo reaccionó su esposo?

De Regil aseguró que se sorprendió cuando le dijeron lo que se pondría, debido a que no había visto el diseño previo, por lo que inmediatamente le preguntó a su pareja, Fernando Schoenwald su opinión.

El hombre, aseguró, le respondió que se veía divina, lo cual aplaudió, debido a que se sintió apoyada, pese a que aseguró que no necesita la autorización de nadie para vestirse de algún modo.

"Fer es un rey, pero no necesito el permiso de nadie para vestirme como me guste", escribió

Bárbara se encuentra en Colombia debido a que participará como jurado del concurso Miss Universe Colombia, en el cual se elegirá a la representante del país dentro de uno de los concursos más importantes de belleza.

