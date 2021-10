Bárbara del Regil REVELÓ una FOTO de cuando tenía una VIDA DE EXCESOS

La polémica y siempre sexy Bárbara de Regil volvió a la carga en redes sociales y compartió en su cuenta de Instagram una imagen inédita en la que aparece cuando era adolescente, y de acuerdo con ella misma, su cuerpo traía las marcas de una vida de excesos con la bebida, la comida y una vida sedentaria.

Junto con la fotografía y la descripción, aparece también una imagen actualizada en la que se ve totalmente cambiada, resaltando los músculos del vientre muy bien trabajados y una figura con cero grasa, lo que le trajo decenas de comentarios y cientos de corazones de sus seguidores (más de 200 mil) y de los usuarios de redes sociales que de pronto aparecen por su perfil.

De Regil es una de las actrices que viven ligadas a la polémica, en varias ocasiones ha tenido que salir al quite para responder a las críticas por su gusto por la vida sana, el ejercicio y la meditación.

Precisamente con la imagen que compartió, la actriz hace mención de los que los excesos y la mala vida hicieron con su cuerpo en la juventud (aunque la verdad se ve muy bien), además con una forma de pensar equivocada (de acuerdo con ella), con menos paciencia y con el orgullo por encima, algo que hasta el día de hoy no ha cambiado mucho.

Por que das … lo que ERES , y no es q antes es mi versión fea … NO ! era hermosa también… humana y creciendo

Y si , si hacía ejercicio pero MUY de repente y siempre con hueva …. Y para terminar de contarles un poco más de mi experiencia . No tenía buenas relaciones ??????????????, obvio !No estaba bien conmigo , pues tampoco con el ??

me enojaba del 99% de las cosas q pasaban a mi alrededor ….Y me llegué a pelear físicamente ?? Uffff vaya q me recuerdo con amor ?? y me abrazo,me sentía sola y desprotegida algún día les contaré mi historia ??

Su cambio con el paso del tiempo y apoyada por una rutina de ejercicio constante, nutrición casi perfecta, actividades en su agenda que la mantienen ocupada desde que amanece hasta que anochece, ponen en el ojo del huracán a la actriz que últimamente ha estado presente en las pantallas tanto de la televisión abierta como en plataformas de streaming.

En la foto de la derecha ?? ?

Me cuido por que me amo ( Y no es que no me amaba antes pero no recuerdo preocuparme por mi y mi salud como hoy en día ) Hoy si soy mi prioridad ) elijo mis batallas ?? pienso sano , tomo terapia ??? me ayudo ! Tengo una relación más sana con mi pareja, pero porque la tengo conmigo • como saludable ?? pero ojo ! balanceado ?? ejemplo : claro que como pizza , helado, papas y tomo vino ?? pero No diario …. Lo disfruto 2 o 3 veces a la semana , hago mi

Reto 6 veces a la semana ???? y si entre semana no duermo bien o tengo trabajo muy temprano NO entreno y me relajo ?? estoy tranquila …. Y ojo ! No es q hoy mi vida y yo consideré que sea Perfecta , NO ! Nada es Perfecto y eso … es Perfecto ???? todavía tengo mucho que aprender y corregir … soy un humano ??? pero que bonito es ver q si evolucione y sigo …y seguiré floreciendo ??

Esta es mi mejor versión?

la tuya será diferente , obvio todas tenemos una estructura diferente …. no te compares con nadie ????TODAS SOMOS HERMOSAS , y la verdadera belleza empieza cuando decides ser tu misma ?? comenta que piensas ?? me da nervio confesarme jajaja

?? ? despertar espiritual y conciencia eso cambie