¿Cuántos años tienen las gemelas de Emma Coronel y qué pasará con ellas?

La esposa de Joaquín "el Chapo" Guzmán, Emma Coronel Aispuro, fue condenada este martes a tres años de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington, tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y declararse culpable de tres delitos. Tras la dictaminación de la sentencia, el juez dijo que ella fue víctima de sus circunstancias como esposa de “el Chapo” y dijo: "Espero que críen a sus gemelas en un ambiente diferente al que han experimentado".

Coronel Aispuro recibió una pena de 36 meses de cárcel (de los que se le reducirán los que ha cumplido desde su arresto en febrero pasado) y también enfrentará cuatro años más de residencia vigilada y a pagar 300 dólares de multa, en lugar de los 1.5 millones de dólares que sugirió la Fiscalía, instancia que también había pugnado por cuatro años de prisión y cinco más de libertad vigilada.

Emma llegó a ser toda una celebridad en redes sociales. Foto: Instagram @therealemmacoronel

Emma Coronel pidió clemencia por sus hijas

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, quien fue considerada una celebridad de internet, fue encontrada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. Coronel, que asistió cada día al juicio de su marido en 2019 en Nueva York vestida con lujosos accesorios, escuchó su sentencia luego de haber perdido perdón y asegurar que se siente "avergonzada" por sus actos.

También pidió al juez que no fuera duro al sentenciarla: "Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga", dijo en español. La mexicana aseguró que está "sufriendo" por el daño que ha hecho a su familia y le pidió que le permita estar con sus hijas "que ya están creciendo sin uno de sus papás".

"Por eso le pido que no crezcan sin su mamá", agregó Coronel, en referencia a la sentencia a cadena perpetua impuesta a Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa. Coronel, es madre de dos gemelas de su relación con Guzmán Loera, fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto Dulles de Virginia y desde entonces ha permanecido presa sin fianza.

Leyenda

¿Cuántos años tienen las hijas de Emma Coronel y Joaquín “el Chapo” Guzmán?

Las gemelas Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel son las hijas de Emma y Guzmán Loera, ambas nacieron en 2011; ahora, se desconoce quién asumirá su tutela, pero podría pasar a manos de sus abuelas. Coronel, quien nació en Santa Clara, California, pero creció en la ranchería de La Angostura, conoció a “el Chapo” cuando ella tenía 17 años, en una celebración de su pueblo.

"Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser", dijo ella en alguna ocasión. Se casaron por la iglesia el día en que Coronel llegó a la mayoría de edad, en su décimo octavo cumpleaños, el 2 de julio de 2007. Hicieron una fiesta sólo con la familia cercana.

Aún se desconoce quién asumirá la tutela de las menores. Foto: Especial.

Coronel tuvo una sentencia “suave”

Durante el proceso de sentencia, el juez reconoció la total participación de Coronel en la conspiración del tráfico de 360 mil kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Coronel se calificó como "participante mínima" durante el desarrollo de dicho delito por lo que se consideró que recibiría una sentencia menor como resultado, de acuerdo con información de Keegan Hamilton. El no tener antecedentes penales ni arrestos, ayudó a justificar la sentencia mínima. Una vez que Coronel esté en libertad supervisada deberá entregar una muestra de ADN, ordenó además el juez. Ahora Coronel sufrir un final fatídico como el resto de las parejas de Joaquín Guzmán.

SIGUE LEYENDO...

Emma Coronel: ¿Cuándo saldrá de prisión la esposa de Joaquín "Chapo" Guzmán?

msb