No solo Karol G y Juan Gabriel, también José José y otros famosos han caído en un escenario

Este fin de semana, la colombiana Karol G sufrió una aparatosa caída en el escenario de la FTX Arena de Miami, en donde presentaba su show titulado como “Bichota Tour”.

Todo sucedió cuando Karol G estaba interpretando el tema “Ahora me llama”, todo parecía que iba de maravilla, sin embargo, el tacón de sus botas blancas se atoró en uno de los escalones provocando que la cantante rodara hasta llegar a la parte más baja del escenario.

Pese a que se levantó inmediatamente, dicha caída le provocó varios golpes por todo su cuerpo, ninguno de gravedad afortunadamente, por lo que la guapa colombiana siguió con su show y se presentó a los demás conciertos en Puerto Rico.

Sin embargo, Karol G no es la única cantante que ha sufrido de este tipo de accidentes mientras ofrecen un show para sus fanáticos, es por eso que a continuación te presentaremos las 5 caías más aparatosas en un escenario.

Espinoza Paz

El cantautor del pueblo “perdió el piso” mientras cantaba para millones de personas en el Estadio Azteca en un concierto de una famosa estación de radio que toca solo música mexicana, Espinoza Paz quedó deslumbrado por las luces mientras caminaba a lo largo de la escenografía, pero no se dio cuenta que se le había acabado el escenario cuando ¡zaz! Cayó de una altura aproximada de 1 metro a metro y medio de altura.

Espinoza Paz desde el piso siguió cantando el tema “Perdí la pose” mientras que elementos de seguridad ayudaron al cantante a levantarse y reincorporarse nuevamente al show, dicha caída no tuvo ninguna consecuencia grave para el cantautor.

Elenco 90’s pop tour

Una de las mayores atracciones además del extenso elenco del show “90’s pop tour” es el escenario en 360º el cual cuenta con algunas cintas que deslizan de un lado a otro a los artistas o bien algunos elevadores que ocultan o elevan al escenario poco a poco a los cantantes.

Pues bien, en este impresionante escenario no solo uno, sino varios cantantes han caído, provocando en algunos de ellos hasta fracturas y heridas fuertes.

Beto Cuevas cayó en uno de los elevadores provocando una fractura de un dedo, fisura de una costilla y varios golpes a lo largo del cuerpo, Abel Talamantes de MDO cayó y tuvo una herida en su frente, mientras que Irán Castillo y María Karuna tuvieron solo una caía que solo provocó algunos moretones.

Fher de Maná

Durante la presentación que Maná ofreció en el Festival Presidente 2014, al cantante le pasó algo similar que a Espinoza Paz pues también se le “acabó el piso” del escenario, cayendo de una altura de más de metro y medio de altura.

Luego de la caída, Fher se reincorporó inmediatamente al concierto nuevamente y al otro día por medio de redes sociales subió un video en el que el cantante reveló estar en perfecto estado de salud y sin ninguna consecuencia.

José José

El príncipe de la canción tampoco se salvó de este tipo de accidentes, y para muestra en 2013 mientras daba un concierto en Querétaro, el intérprete de “La nave del olvido” preocupó a sus fanáticos luego que cayó a más de metro y medio de altura.

La caída fue cuando el cantante intentaba saludar y besar a una de sus fanáticas, pero no se dio cuenta que ya no había más piso y terminó por caerse, aunque el cantante no sufrió ninguna lesión grave reveló que tenía mucho dolor en el cuello y codo, por fortuna no tuvo ninguna fractura y no necesitó hospitalización.

Juan Gabriel

Esta caída es la más recordada por todos, pues Juan Gabriel es un ícono en la música mexicana, por lo que su caída que fue en el año 2011 cuando "El Divo de Juárez" daba un concierto que recién comenzaba en Texas, Estados Unidos, dio la vuelta al mundo.

Su show penas comenzaba y el “Divo de Juárez” entró al escenario con sus ya clásicos pasos de baile, mismos que le jugaron una mala pasada pues resbaló sobre el escenario mi aunque trató de salvar el momento, el compositor mexicano terminó cayendo del escenario, provocando la preocupación de los asistentes a dicho show.

“El Divo de Juárez” salió del recinto en camilla y a bordo de una ambulancia, luego de ser revisado por los médicos, dictaminaron que solo tenía algunos golpes y las muñecas lastimadas, ningún golpe de gravedad.

