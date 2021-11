Karol G muestra las heridas que sufrió tras su aparatosa caída en pleno concierto: VIDEO

El pasado viernes 26 de noviembre, Karol G se presentó en la FTX Arena de Miami, Florida y desafortunadamente, lo que más llamó la atención de su concierto fue que “La Bichota” sufrió una aparatosa caída, de la cual, la cantante colombiana se recuperó rápidamente y se reincorporó por sí misma para seguir deleitando a su público, sin embargo, horas más tarde dejó ver que el accidente sí tuvo consecuencias y mostró en sus redes sociales las heridas de la batalla.

Como se mencionó antes, fue durante su concierto en Miami, Florida donde la cantante colombiana del género urbano sufrió una aparatosa caída de la que todo mundo está hablando en internet. “La Bichota”, como la conocen sus fans, estaba interpretando su tema “Ahora me llama” cuando, junto a sus bailarinas, realizaba su coreografía sobre unas escaleras montadas en el escenario, sin embargo, Karol G dio un paso en falso y ocurrió la aparatosa caída en la que terminó rodando por los escalones hasta llegar a la parte baja de la estructura.

En los videos de la fuerte caída que circulan en redes sociales se puede ver que una vez que la ex pareja de Anuel AA está en el suelo es asistida por una de sus bailarinas, sin embargo, la colombiana rechaza su ayuda y luego de unos momentos se pone de pie por sí misma para continuar con su espectáculo ante los gritos enardecidos de sus miles de seguidores que asistieron al concierto para verla en acción.

Karol G muestra las heridas de batalla

Tras la aparatosa caída, la intérprete de “Don’t be shy” se ganó aún más la admiración y respeto de miles de sus seguidores pues demostró ser una artista que se apega al dicho “el show tiene que continuar” con tal de complacer a las personas que pagaron un boleto para verla y aunque, afortunadamente, su caída no le provocó heridas de consideración, el cuerpo de la colombiana sí sufrió las consecuencias y fue a través de sus redes sociales donde mostró las huellas de la batalla.

Cabe mencionar que Karol G se tomó el asunto con humor pues antes de mostrar sus heridas publicó una foto en la que aparece desde las escalinatas de un avión y escribió el mensaje “De estas escaleras no me caí, así que hoy rompemos Puerto Rico”, posteriormente, en una historia compartida en su perfil oficial de Instagram, la colombiana se dejó ver desde la intimidad de su camerino previo a su show del sábado 27 de noviembre y fue su mejor amigo, Daiky Gabmboa, quien se encargó de mostrar las heridas de batalla de la colombiana.

En las imágenes difundidas se puede apreciar que Karol G se raspó las rodillas, además de presentar hematomas en diferentes partes de su cuerpo como los brazos, la espalda, las piernas y hasta en los pies y por si fuera poco, “La Bichota” tuvo que usar un vendaje especial en su tobillo derecho, no obstante, se mostró optimista y junto a su amiga, señaló que estas heridas no la detendrían y que continuaría con la mejor actitud en su actual tour, por lo que las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y además de miles de mensajes de apoyo, también reconocieron su fortaleza.

