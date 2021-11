¿Hay rivalidad entre Kimberly Loaiza y Karol G? Esto respondió la influencer mexicana

Kimberly Loaiza se ha posicionado como una de las influencers más importantes a nivel internacional, además su incursión en el ambiente musical ha generado gran impacto entre los usuarios de internet.

Tras el estreno de su sencillo “Mejor Sola” a dúo con Zion & Lennox, decidió aclarar todo sobre su supuesta rivalidad con Karol G, debido a que su nuevo material discográfico pertenece al mismo género musical.

“No, no, no, no hay ninguna rivalidad, yo las admiro demasiado a Karol G y Natti Natasha, a todas. Nosotros (Juan de Dios de Pantoja y yo), nos enfocamos en nosotros, en trabajar y hacer lo que nos gusta”, explicó la la joven conocida como “La Lindura Mayor” en entrevista para el programa Hoy.