Preciosa: el vestido de Karol G, que enamoró a todos

Karol G fue una de las grandes ganadoras de la reciente entrega de Premios Latin Grammy 2021. La cantante colombiana, no estuvo presente en la gala de premiación, pero obtuvo el premio a la mejor interpretación de reggaeton. La Bichota es tendencia y está en un momento mágico.

Sobre su galardón y entre sorpresas, compartió en sus historias de Instagram una efusiva reacción al enterarse de que fue la ganadora de la terna: “Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York.”, dijo estando en el escenario estadounidense.

Este viernes pasado, Karol G publicó cinco fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En ellas se puede ver a la ex pareja de Anuel AA desplegando toda su hermosura ante la cámara, luciendo un vestido de color champagne satinado que combinó con bucaneras. Además, la oriunda de Medellín complementó su look con su cabello suelto y un sutil make up.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la compositora de El Makinon y Ocean, se colmó rápidamente de likes logrando casi dos millones en menos de un día de estar en la web y teniendo miles de elogios en comentarios. Sin dudas Carolina Giraldo es una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales y eso queda demostrado en cada una de sus posteos donde aparece ya que se virilizan de veloz manera.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G

“No puedooo con tanto la más Bella!”, “La más hermosa y talentosa” , “Eres tan bella” y “La verdadera bichota mami” fueron algunos de los miles de elogios que recibió Karol G en su post.