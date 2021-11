¿Víctima de la delincuencia? Kimberly Loaiza rompe en llanto tras descubrir su auto destrozado; era regalo de Juan de Dios

Kimberly Loaiza se volvió tendencia este miércoles en las redes sociales luego que compartiera un video en donde se le ve llorando debido a que presuntamente su vehículo había sido vandalizado, lo que generó gran polémica en redes en donde fue criticada con dureza por los internautas, quienes consideraron exagerada su reacción.

Pese a que en un principio muchos consideraban que la famosa creadora de contenido habría sido víctima de la delincuencia de la Ciudad de México, situación considerada tristemente habitual, luego que su coche, un Mini Cooper, apareciera destrozado y vandalizado, algo que consternó a la influencer ya que éste había sido un regalo de su novio, Juan de Dios Pantoja.

Sin embargo, y conforme la grabación se reproducía, sus seguidores se dieron cuenta que todo se trató de una pesada broma que le hizo su prima Cecia Loaiza, por lo que los internautas se le fueron encima asegurando que todo se trataba de un fraude, y que la situación había sido ideado para crear polémica y atraer un mayor número de seguidores.

Las redes se van contra Kim Loaiza por la polémica

Cecia Loaiza, prima de Kimberly Loaiza, fue quien aparentemente le quiso hacer pasar un buen susto a la influencer y la engañó para que creyera que su vehículo había sido destrizado por maleantes. De acuerdo con el video que Cecia colgó en YouTube, hizo creer a Kim que los amantes de lo ajeno habrían destrozado su Mini Cooper, un regalo de su pareja Juan de Dios Pantoja.

La idea de recrear la situación fue motivada por el éxito que han tenido algunos videos de este tipo que Cecia Loaiza ha publicado previamente en la famosa plataforma de videos, por lo cual se decidió a realizar una broma más. Aunque era evidente que no estaba decidida a destruir por completo el coche sí quería que su prima se llevara una triste sorpresa.

Cecia confesó después haber tenido un poco de miedo de la reacción de su prima, ya que ambas viven en la misma casa, además que en el momento en que se encontraba pintando y golpeando el Mini Cooper de "La lindura Mayor", Kim se encontraba a su vez grabando otro video fuera de la casa que habitan.

Estado en el que quedó el coche de Kim Loaiza. FOTO: Especial

El coche fue pintado con aerosoles y se podían apreciar las leyendas: "Kimberly", "Soy tu fan" y "Kima" y las llantas le fueron retiradas, sin embargo, Cecia decidió retirar la parte superior del vehículo, debido a que es convertible, ya que aseguró que de mancharse esta parte sería imposible retirar los rastros de la pintura que habría dejado.

Finalmente Cecia logró su objetivo, ya que hasta el momento más de 3 millones de personas han visto la grabación, en donde se aprecia la reacción de Kimberly al ver el estado en el que se encontraba su vehículo; momento en el que rompió en llanto mientras que Juan de Dios le reclamó a los guardias.

Luego que "Kim" le preguntara a Cecia si sabía algo sobre lo ocurrido, tuvo que revelar la verdad. Entonces la creadora de contenido le dijo a su prima;“¿Qué esperas?”, a lo que Cecia contestó: “Que se rían”, le espetó. Por lo que Kim no se quedó callada y le dijo: “Sabes que es un regalo que me dio Juan. Sabes que es un sueño para mí tenerlo”. Una vez dicho esto Cecia se disculpó y trató de tranquilizarla al asegurarle que se haría cargo de los daños; “Se me fue de las manos”, aseguró Cecia al final del video.

SEGUIR LEYENDO:

Kimberly Loaiza: de Livia Brito a Papi Kunno, ellos fueron a su LUJOSA fiesta en jet privado

JD Pantoja llamó "zorra" a Kim Loaiza y en TikTok no lo perdonan

Kimberly Loaiza, ¿termina con Juan de Dios Pantoja? Manda fuerte mensaje en atractivo bikini y desata ALERTA