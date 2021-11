Karol G rompe en llanto tras aparatosa caída en concierto: "quería que fuera perfecto" | VIDEO

Karol G es una de las cantantes más populares de la actualidad y siempre causa sensación en el escenario. Así sucedió cuando se llevó el Grammy Latino a “Mejor Interpretación de Reguetón”, pero se enteró de la noticia justo cuando estaba en un concierto en Nueva York. Sin embargo, en esta ocasión, una situación desafortunada la llevó hasta las lágrimas.

La cantante y compositora colombiana dio una presentación en Miami, Florida. Justo en medio de una canción, uno de sus zapatos de plataforma se atoró en el escenario, haciendo que resbalara y cayera hasta el final de la escalera de manera estrepitosa. Cuando llegó al suelo, el silencio entre los asistentes se hizo presente aunque la música siguió sonando.

Karol se quedó unos momentos en el suelo y sus bailarines se acercaron para asegurarse que todo estuviera bien con ella. La cantante se levantó rápidamente y continuó con el espectáculo, lo cual fue ovacionado por sus fans.

Canciones más tarde, Karol comenzó a llorar

Karol G, de quien se dice que pudo haber vuelto con Anuel por la reciente historia que subió donde escuchaba el tema “McGregor”, expresó momentos después que estaba muy adolorida, “creo que se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo”, indicó antes de romper en llanto.

“Pero nada, ustedes creen que después de haber llenado esta arena por primera vez… Olvídense de lo que pasó por favor, yo quería que fuera perfecto…”, agregó la colombiana y luego volvió a llorar, quien fue ovacionada nuevamente por sus seguidores.

Ambos incidentes fueron captados en video y difundido a través de las redes sociales, y de inmediato comenzaron a surgir comparaciones y comentarios , algunos de burla, pero la mayoría fueron para dejarle halagos y buenos deseos.

