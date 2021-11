Karol G comparte la nueva canción de Anuel AA por esta razón ¿Regresaron?

Karol G es la cantante colombiana más famosa del momento, la estrella se encuentra viviendo un sueño en su gira “Bichota” en Estados Unidos, recintos llenos, millones de aplausos y el respeto del público son solo algunas de las cosas que la famosa ha logrado en los meses del año.

Cada paso que da lo comparte a través de sus cuentas oficiales, no importa si anda triste, feliz o tomando unas copas con sus amigos en la playa, Karol G expresa sus sentimientos a en sus redes.

Ahora sorprendió a sus seguidores con una historia en donde se puede ver y escuchar el tema “McGregor” que forma parte del disco de Anuel AA "Las Leyendas Nunca Mueren", que salió a la luz el día de hoy, y quien fue su novio hasta hace unos meses.

La famosa publicó un pedazo de la canción, cabe destacar que en dicha pieza Anuel AA menciona el nombre de la cantante. "Soy tan hijo de puta que ya no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado", expresa en una de las estrofas.

La historia. @KarolG

Las canciones y el tatuaje de Anuel AA

Los seguidores de ambos artistas han puesto especial atención en las letras de Anuel AA, ya que en “McGregor” no sería la primera vez que el puertorriqueño nombre su ex amor.

También lo hizo en el tema “Dictadura”: "No eres Karol G pero llegó en el Makinon", menciona Anuel AA refiriéndose a la canción, "El Makinon" de Karol G.

Y en lo que respecta al tatuaje Anuel AA lleva un retrato de ambos en la espalda, el dibujo donde se pueden ver muy enamorados se lo hizo cuando iniciaron su relación misma que terminó a principios de este 2021.

Seguir leyendo

¿Regreso amoroso? Karol G y Anuel AA son captados infraganti en romántica cena

Karol G recibió la noticia del triunfo de un Grammy Latino en pleno concierto y esta fue su reacción | VIDEO