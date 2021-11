Karol G recibió la noticia del triunfo de un Grammy Latino en pleno concierto y esta fue su reacción | VIDEO

Para Karol G es una sorpresa el éxito que ha logrado con el tema “Bichota”, ahora la artista colombiana en medio del tour con el que viaja por Estados Unidos se enteró de su triunfo en la celebración del Grammy Latinos.

Debido a su apretada agenda Karol G no pudo asistir a la ceremonia que tuvo lugar el jueves 18 de noviembre en Las Vegas, ahí fue anunciado que “Bichota” se llevó el Grammy Latino en la categoría “Mejor Interpretación de Reguetón”.

La cantante se encontraba arriba de un escenario en Nueva York, ciudad que forma parte de su gira “Bichota”, cuando por el apuntador en el oído le dieron la buena noticia.

“Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer, ganamos el Grammy por ‘Bichota’ y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami”, dijo la artista para después disponerse a cantar el tema con el que ha roto fronteras y ha conquistado a muchas más personas.

Minutos después en backstage, la cantante celebró con todas las personas de su equipo y con la gente en redes sociales que ya estaban enterados de lo que estaba pasando, pero esperaban la reacción de la joven de 30 años.

“Yo estaba en el show del que acabo de salir y por esta cosita (apuntador), antes de cantar ‘Bichota’ me dicen ‘mami te ganaste el Grammy a Mejor Interpretación de Reggaetón’”, dijo, para después perrear y festejar con su gente, quienes también se vieron muy emocionados por el gran logro de la artista.

“De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento, Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO!, La vida es una celebra y agradece todo lo que te da!”, escribió después en sus redes.

Seguir leyendo

Desde un yate, Karol G voló la red con su hermosura

Karol G lanzó un poderoso mensaje que sorprendió a todos