VLA: "La Bebeshita" hace ritual de amor EN VIVO; ¿pidió casarse con Aristeo Cázares?

La relación entre “La Bebeshita” y Aristeo Cázares se ha convertido en una de las máximas atracciones de “Venga la Alegría fin de semana”, sin embargo, no todo ha salido como el público esperaba pues el ex campeón de Exatlón México ha rechazado en diversas ocasiones a su compañera de emisión, quien harta de la situación participó en un ritual para encontrar el amor y en pleno programa en vivo confesó que ya está pensando en llegar al altar, por lo que a continuación te contamos todo lo que pasó en este nuevo episodio en la historia ¿de amor? entre los ex participantes de MasterChef Celebrity.

Las hostilidades de Aristeo Cázares hacia “La Bebeshita” iniciaron desde muy temprano en la emisión del programa de este domingo 28 de noviembre pues el famoso traceur no perdió la oportunidad de expresar su rechazo a la también influencer y fue durante la sección de activación física donde Cázares le recomendó al público que se consiguieran una “Bebeshita” para huir de ella y hacer cardio, incluso, se puso a correr mientras era perseguido por Daniela Alexis Barceló.

¿“La Bebeshita” se quiere casar con Aristeo Cázares?

Momentos más tarde, “La Bebeshita” y Aristeo Cázares presentaron una sección en la que Ariadna Tapia realizó un ritual para encontrar el amor y fue la también influencer quien sirvió como conejillo de indias, sin embargo, antes de iniciar confesó que le vendría de maravilla este ejercicio pues ya ha pensado que es momento de llegar al altar, incluso, adelantó que, aunque no tiene novio, quiere casarse el siguiente año.

Las declaraciones de “La Bebeshita” generaron un gran revuelo entre el resto de los conductores del matutino de TV Azteca, quienes de inmediato comenzaron a gritar y preguntar si era con Aristeo Cázares con quien se visualizaba en el altar, sin embargo, Daniela Alexis no hizo caso y evitó responder a esta pregunta para dar paso al ritual en el que Adriana Tapia le abrió los caminos a la ahora conductora para que encuentre muy pronto el amor. Por su parte, Aristeo Cázares, despidió entre risas la sección mientras recomendaba a los televidentes seguir los pasos de “La Bebeshita” para encontrar el amor.

Reacciones en redes sociales

Tras este nuevo episodio en la historia de amor de “La Bebeshita” y Aristeo Cázares las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y se generaron todo tipo de opiniones entre los internautas pues mientras algunos calificaron como un auténtico “patán” al traceur, otros más señalaron que el supuesto romance está fuera de lugar pues consideran que la influencer se ve muy mal rogándole al conductor y otros pidieron a la producción acabar con el supuesto romance.

Cabe mencionar que “La Bebeshita” ha revelado que sí siente atracción por Aristeo Cázares y ha asegurado que es correspondida siempre y cuando no los estén grabando, sin embargo, el ex campeón de Exatlón México ha negado rotundamente estar interesado en su compañera de emisión, incluso ha llegado al grado de inventarse una novia.

