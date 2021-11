Aristeo Cázares ¿HARTO? de "La Bebesita": así intentó ALEJARSE de ella en VLA

La supuesta relación entre Aristeo Cázares y “La Bebeshita” es uno de los pocos elementos que ha mantenido a flote “Venga la Alegría Fin de semana” pues en cada entrega del matutino los ex participantes de MasterChef Celebrity se han encargado de confundir a los televidentes pues en ocasiones de muestran muy cariñosos dejando ver que podría surgir el amor entre ambos, sin embargo, también se han mostrado distantes y desinteresados, tal como lo hizo en el último programa el ex campeón de Exatlón, quien evidenció que podría estar harto de la situación con Daniela Alexis.

Los “problemas” comenzaron luego de que se presentara una cápsula en la que “La Bebeshita” estuvo presente en los ensayos de “Todos a Bailar”, el nuevo reality de TV Azteca donde participan grandes personalidades como Ernesto Cázares, Gary Centeno y Luis Fernando Peña, entre muchos otros con los que Daniela Alexis estuvo interactuando, por lo que desató los celos de “Aris” quien a partir de ese momento se mostró un tanto indiferente con su compañera de emisión.

Aristeo Cázares evita a “La Bebeshita”

En otro momento del programa, Aristeo Cázares causó una gran controversia por mostrar abiertamente su rechazo a “La Bebeshita”. Todo ocurrió cuando los conductores estaban comentando todo lo referente al estreno de “Todos a Bailar”, sin embargo, en algún momento del segmento, el resto de los conductores comenzaron a decir que no podían continuar la sección si “La Bebeshita” “Aristeo Cázares no estaban juntos, por lo que todos comenzaron a pedir que se sentaran cerca y Daniela Alexis no perdió el tiempo y se pasó corriendo hasta el lugar en el que estaba “Aris”, quien al ver la reacción de su compañera, no dudó en levantarse y se pasó a otro lugar para no estar cerca de la ex participante de “Enamorándonos”.

Tras el desplante de Aristeo Cázares en pleno programa en vivo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y su acto dividió opiniones pues mientras algunos lo tacharon como “grosero” y “mal educado”, otros señalaron que el actuar del ex campeón de Exatlón fue una clara muestra de que no está para nada contento con que lo relacionen sentimentalmente con “La Bebeshita” por lo que hicieron un llamado a la producción de “Venga la Alegría fin de semana” para ponerle un alto definitivo a la situación pues consideran que es un claro caso de acoso.

Cabe mencionar que “La Bebeshita” asegura que Aristeo Cázares se muestra muy cariñoso con ella cuando no está siendo grabado, sin embargo, el famoso traceur ha señalado que no está interesado en su compañera de emisión, incluso el pasado fin de semana aseguró que ya tenía una novia para tratar de evitar que lo relacionaran con la ex participante de MasterChef Celebrity.

