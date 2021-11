VLA: Aristeo Cázares ¿CELOSO?; "La Bebeshita" apoyó a GUAPO atleta de Exatlón EN VIVO y así reaccionó

En diversas ocasiones, Aristeo Cázares, ha negado tener interés en iniciar una relación amorosa con Daniela Alexis “La Bebeshita”, sin embargo, en el programa de este domingo 14 de noviembre el ex campeón de Exatlón dejó ver que la situación no es cómo dice pues todo parece indicar que se puso celoso por un comentario de también influencer que saltó a la fama tras su participación en “Enamorándonos”.

La escena de celos de Aristeo Cázares a Daniela Alexis Barceló Trillo ocurrió durante el programa de Venga la Alegría fin de semana de este domingo 14 de noviembre cuando se presentó una cápsula de lo ocurrido durante la semana en Exatlón México y en dicho video se presentaron las imágenes de la herida en la cabeza que sufrió Jahir Ocampo y fue ahí cuando la participante de MasterChef Celebrity comenzó a hablar del clavadista y lamentó su lesión pues considera que es uno de los mejores atletas del reality, por lo que desató los celos de su compañero de emisión en la cocina más famosa de México.

Aristeo Cázares ha negado tener interés en "La Bebeshita". Foto: Especial

Aristeo Cázares comenzó a decirle a “La Bebeshita” que pensó que él era su favorito de Exatlón, sin embargo, de inmediato Daniela Alexis lo interrumpió para decirle que no se pusiera celoso pues no tenía razón para ponerse de esa manera y aunque todo fue en tono de broma, una vez más, dejaron ver que sí hay cierta química entre ambos.

Cabe mencionar que en diversas ocasiones los conductores han dejado ver que hay cierta atracción entre ambos, sin embargo, quien no lo ha reconocido es Aristeo Cázares pues “La Bebeshita” ha señalado que cuando no están siendo grabados, el traceur se porta muy cariñoso con ella, pero que su actitud cambia completamente cuando tienen que aparecer al aire.

Es importante señalar que los seguidores de Venga la Alegría y de MasterChef Celebrity no ven con malos ojos esta relación, incluso, “La Bebeshita” se ha convertido en una invitada frecuente en el matutino de TV Azteca haciendo más atractiva la emisión del programa gracias a que podemos ser testigos de esta “historia de amor”.

¿Aristeo Cázares inventa una novia?

Como se mencionó antes, Aristeo Cázares no ha reconocido que tiene cierto interés en “La Bebeshita”, incluso, en la emisión del sábado 13 de noviembre aseguró que ya tenía una novia para tratar de ponerle fin a los rumores de su relación con la sustituto de Paty Navidad en MasterChef Celebrity, sin embargo, los seguidores del programa no quedaron muy convencidos con sus declaraciones y en las redes sociales del programa aseguraron que el hermano de Ernesto Cázares se había inventado una novia pues no ha dado señales de tener una relación.

SIGUE LEYENDO:

¿"La Bebeshita" y Aristeo Cázares son NOVIOS? Conductor de VLA hace sorprendente revelación

VLA: Aristeo Cázares TIRA a Gaby Ramírez; fans tachan de ridícula a la conductora | VIDEO